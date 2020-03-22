Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Москва. 21 марта. Kazakhstan Today - Чемпионат мира по хоккею-2020 официально отменен из-за пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Турнир должен был пройти в мае в Швейцарии, которая объявила чрезвычайное положение и закрыла для посещения большинство общественных мест, включая спортивные арены. В Международной федерации хоккея сообщили, что перенос соревнований на другие даты маловероятен, сообщает Gazeta.ru .

Такова жестокая реальность для хоккейной семьи по всему миру, но мы должны принять это. Коронавирус - глобальная проблема, требующая больших усилий со стороны властей различных стран. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их старания. В этой ситуации надо оставить спорт на втором плане", - приводит пресс-служба ИИХФ слова президента организации Рене Фазеля.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в двух городах Швейцарии - Цюрихе и Лозанне - с 8 по 24 мая. В мировом форуме должны были принять участие 13 сборных из Европы - России, Финляндии, Чехии, Швеции, Норвегии, Латвии, Швейцарии, Дании, Германии, Италии, Великобритании, Словакии и Белоруссии, две из Северной Америки - Канады и США, а также одна из Азии - сборная Казахстана.

Очевидно, что в условиях пандемии COVID-19 собрать хоккеистов из всех этих стран в одном месте означало бы увеличить риск дальнейшего распространения вируса среди немалого числа людей: каждая сборная включает по 25 игроков, не считая тренерского штаба, медицинского персонала и других сотрудников.

В Швейцарии на данный момент насчитывается 3028 выявленных случаев коронавируса и 19 смертей.

16 марта местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации до 19 апреля: были закрыты все общественные места не критического значения, вроде парков, театров, баров и спортивных арен.

Кроме того, был введен строгий пограничный контроль с Германией, Австрией, Францией и Италией, - теперь попасть в страну стало гораздо сложнее и требует больше времени.

Таким образом, решение об отмене мирового первенства было вполне ожидаемым, особенно на фоне того, что ранее Международная федерация хоккея уже объявила, что точно не состоятся игры второго и третьего дивизионов чемпионата мира, где сборные борются за попадание в элиту, которая затем разыгрывает мировой титул.

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