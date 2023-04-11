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10.04.2023, 08:54 10721
Чемпионат мира по шахматам в Астане: первая партия матча за мировую шахматную корону завершилась ничьей
Фото: kazchess.kz
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года. Об этом сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
За шахматную корону будут бороться ведущие спортсмены Ян Непомнящий - победитель турнира претендентов 2022 года и Дин Лижэнь, занявший второе место в указанном соревновании.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
Как сообщалось ранее, матчами за титул чемпиона мира программа турнира не ограничится, 17-19 апреля казахстанские шахматистки проведут серию матчей по рапиду и блицу со сборной мира, за которую сыграют известные зарубежные спортсменки.
Сейчас этот вид спорта переживает в Казахстане невиданный ранее подъем. Наши чемпионки покоряют большие турниры, а в шахматных секциях, вдохновляясь этими успехами, занимаются все больше детей. Так, в 2022 году более 253 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всей республике, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в 654 школах для почти 28 тысяч детей, как факультатив", - сказал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.
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11.04.2023, 17:22 846
Концепцию развития физкультуры и спорта утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы.
Документ опубликован на сайте adilet.zan.kz.
Новый этап развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы будет предусматривать обеспечение непрерывной подготовки национальных сборных команд, спортивного резерва страны, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом и логическое завершение начатых преобразований", - говорится в документе.
Реализация концепции, по мнению авторов документа, приведет к принципиальным изменениям в области физической культуры и спорта. В их числе: качественный уровень спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также пополнение национальных сборных спортсменами высокого класса для обеспечения конкурентоспособности казахстанского спорта на международной арене.
В документе перечислены основные принципы в области физкультуры и спорта:
- приоритетность развития массового спорта, в том числе среди детей и молодежи;
- равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан;
- непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;
- добровольность занятий физической культурой и спортом;
- оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;
- равное уважение к занятиям физической культурой, любительским и профессиональным спортом;
- запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;
- развитие спорта высших достижений, отстаивающего честь республики на международных спортивных соревнованиях;
- содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.
Для реализации приоритетных целей, задач и направлений развития спорта и физической культуры будут применены следующие подходы:
- системность и комплексность развития отрасли;
- обоснованность и приоритетность принимаемых решений.
Основные подходы концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.
Непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировом уровне", - подчеркивается в документе.
В концепции также прописано, как в стране будут развивать массовый спорт.
Его планируют разбить на возрастные категории: 3-5 лет (дошкольный возраст), 6-13 лет (дети), 14-18 лет (подростки), 19-35 лет (молодежный возраст), 36-65 лет (средний возраст), 65+ (старший возраст).
Для каждой категории будут предусмотрены мероприятия, направленные на учет возрастных, физиологических особенностей населения и других условий, как, например, доступность инфраструктуры.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
11.04.2023, 08:53 3946
Во второй партии матча за мировую шахматную корону победил Ян Непомнящий
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: kazchess.kz/Сергей Алексеенок
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россиянин Ян Непомнящий выиграл вторую партию в матче за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане. Его соперник, китаец Дин Лижэнь, сдался после 29 ходов. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры РК.
Непомнящий, игравший черными фигурами, повел в серии со счетом 1,5-0,5. Напомним, что первая партия поединка завершилась ничьей. Сегодня у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.
По правилам всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.
10.04.2023, 20:39 7226
Казахстанец завоевал золото чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На второй день проходящего в Астане чемпионата Азии по греко-римской борьбе казахстанские борцы приняли участие в розыгрыше медалей во всех пяти весовых категориях.
В весе до 72 кг золото завоевал казахстанец Ибрагим Магомадов. В финальной схватке казахстанец оказался сильнее соперника из Ирана Саида Али Именталабфумани - 5:2.
Медаль Ибрагима Магомадова стала первым золотом в копилке казахстанской сборной.
08.04.2023, 12:32 21221
В Астане состоялась церемония открытия чемпионата мира по шахматам
Фото: Facebook/Асхат Оралов
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось грандиозное событие для любителей спорта, в особенности шахматных болельщиков. В здании театра "Астана Балет" прошла церемония открытия чемпионата мира по шахматам.
В начале мероприятия министр культуры и спорта Асхат Оралов зачитал поздравительное письмо от главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент поздравил участников и гостей турнира с его началом и отметил важность этого события для всех любителей спорта. Также он выразил уверенность в том, что проведение чемпионата мира в столице даст импульс развитию шахмат в Казахстане. В заключение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича, который также присутствовал на мероприятии.
Сама церемония завершилась жеребьевкой, и к ней организаторы подошли нетрадиционно: цвет фигур, которыми шахматисты будут играть в первом матче, определил специальный робот", - написал министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем аккаунте в Facebook.
До 1 мая ведущие шахматисты планеты - Ян Непомнящий и Дин Лижэнь будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира. Это престижнейший турнир, который впервые проходит в Казахстане.
Матчами за титул чемпиона мира программа турнира не ограничится, 17-19 апреля казахстанские шахматистки проведут серию матчей по рапиду и блицу со сборной мира, за которую сыграют известные зарубежные спортсменки.
Сейчас этот вид спорта переживает в Казахстане невиданный ранее подъем. Наши чемпионки покоряют большие турниры, а в шахматных секциях, вдохновляясь этими успехами, занимаются все больше детей. Так, в 2022 году более 253 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всей республике, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в 654 школах для почти 28 тысяч детей, как факультатив", - написал глава МКС.
Асхат Оралов поблагодарил FIDE и лично Аркадия Дворковича за оказанное Казахстану доверие, а также выразил признательность Казахстанской федерации шахмат за содействие в организации этого масштабного мероприятия.
08.04.2023, 10:53 22026
Боксер Головкин отмечает день рождения
Фото: telegram/БОРТ N1
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 апреля, казахстанский боксер Геннадий Головкин празднует свой 41-й день рождения.
Головкин выступает на профи-ринге с 2006 года. В 2010 году он впервые стал чемпионом мира. Геннадию принадлежит рекорд по количеству успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе - 22. Также GGG занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса (сейчас он составляет 82,22%), сообщает Sports.kz.
На данный момент Геннадий Головкин остается чемпионом мира в 160 фунтах по версии IBO, однако раньше он принял решение освободить пояса по версиям IBF и WBA Super. Также казахстанский боксер объявил, что пока временно ставит свою карьеру на паузу.
Напомним, 10 марта стало известно, что Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии версии WBA.
03.04.2023, 08:35 38501
Казахстанка Эльжана Таниева стала серебряным призером кубка мира по художественной гимнастике
Фото: Instagram/kazgymfederation
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Софии в Болгарии завершился этап кубка мира по художественной гимнастике. Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева стала серебряным призером. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики.
Сообщается, что наша гимнастка Эльжана Таниева выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и буллавами. По итогам финала Эльжана Таниева заняла 2-е место с результатом 30.900 балла.
В лучшей тройке оказались спортсменка из Узбекстана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.
02.04.2023, 18:55 42401
Казахстанская шахматистка лидировала на этапе Гран-при в Индии
В Нью-Дели прошли все партии женского этапа Гран-при
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нью-Дели завершились все партии женского этапа Гран-при ФИДЕ. Первенство после седьмого тура одержала Бибисара Асаубаева, сообщает Championat.com.
Обе российские шахматистки играли черными фигурами и одержали победы. Александра Горячкина нанесла поражение Нино Бациашвили, Екатерина Лагно была сильнее Наны Дзагнидзе. В партиях Бибисара Асаубаева – Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали – Харика Дронавалли были зафиксированы ничейные результаты", - говорится в сообщении.
Положение участниц после 7-го тура:
1. Бибисара Асаубаева - 4,5 очка из 6.
2. Чжу Цзиньэр - 4 из 6.
3. Александра Горячкина - 3,5 из 5.
4. Екатерина Лагно - 3,5 из 6.
5. Хампи Конеру - 3 из 6.
6. Полина Шувалова - 2,5 из 5.
7. Харика Дронавалли - 2 из 5.
8. Нана Дзагнидзе - 2 из 7.
9–10. Рамешбабу Вайшали, Нино Бациашвили - по 1,5 из 5.
Как сообщалось ранее, Бибисара Асаубаева сенсационно победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина.
02.04.2023, 09:23 45106
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Фото: ФТК
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Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале турнира WTA-1000 в Майами, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
В финале турнира Рыбакину обошла Петра Квитова из Чехии, она занимает 12-ю позицию в мировом рейтинге. Счет финального поединка - 7:6 (16:14), 6:2.
Тай-брейк в первом сете состоял из 30 розыгрышей, продлился более 22 минут и завершился при счете 14:16. У Елены было 5 сетболов", - проинформировали в пресс-службе ФТК.
Отмечается, что, несмотря на проигрыш в финале, казахстанка установила рекорд - стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на 7-й строчке мирового рейтинга.
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