Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open

Фото: facebook/Darmen Sadvakasov

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская шамхматистка Зарина Нургалиева выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 14 лет в Румынии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О подебе Зарины Нургалиевой на чемпионате мира сообщил вице-президент Федерации шахмат Казахстана Дармен Садвакасов.

Также он рассказал о призовых местах среди юношей.

Казбек Ногербек взял серебро до 18 лет, а Ансат Алдияр - бронзу до 14 лет", - сообщил Садвакасов на своей странице в Facebook .

Он отметил, что сборная Казахстана в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по неофициальному медальному зачету оказалась на втором месте среди 72 стран мира.