Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open

АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - 21-кратный чемпион турнира "Большого шлема", седьмая ракетка мира - серб Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На турнире категории ATP 500 в Астане в решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 6:3, 6:4, сообщает "Чемпионат".
Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Для него это четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.
Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:
Джимми Коннорс (США) - 109;
Роджер Федерер (Швейцария) - 103;
Иван Лендл (Чехия, США) - 94;
Рафаэль Надаль (Испания) - 92;
Новак Джокович (Сербия) - 90.
По ходу соревнований в Астане Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева (снялся).