Дзюдоист Елдос Сметов завоевал для Казахстана еще одну путевку на Олимпийские игры  

Сметов выступил на турнире в Алматы в категории до 60 кг и одержал две победы

Фото: olympic.kz

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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную, победителем которого стал Елдос Сметов.





В отборе приняли участие три представителя команды Казахстана, выступающих в категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов успешно преодолели квалификационный период и и каждый попал в число потенциальных участников ОИ. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны. В итоге было принято решение провести мини-турнир. Выиграл его Сметов, одержавший две победы. Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках", - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета РК.









Таким образом, Сметов представит Казахстан на Олимпийский играх в Париже.





Ранее он стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и третьим на Олимпиаде в Токио в 2020-м.





Всего возможность побороться за награды на Олимпиаде-2024 получили 8 казахстанских дзюдоистов.





Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.