Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде

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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном Олимпийском комитете представили анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) 7 октября.





Начало соревнований указано по времени Астаны.





Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины





Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов





Начало: 06:30





Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины





Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев





Начало: 06:30





Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины





Кто: Сборная Казахстана





Начало: 07:00





Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал





Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко





Начало: 07:00





Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал





Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов





Начало: 07:00





Вид спорта: Вольная борьба





Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков





Начало: 08:00





Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место





Кто: Казахстан - Сингапур





Начало: 08:15





Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место





Кто: Ильфат Абдуллин





Начало: 09:10





Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования





Кто: Команды Казахстана





Начало: 12:00





Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал





Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова





Начало: 12:30





Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место





Кто: Казахстан - Северная Корея





Начало: 12:30





Вид спорта: Шахматы, командные соревнования





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало 13:00





Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины





Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева





Начало: 13:00





Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал





Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова





Начало: 16:00





Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место





Кто: Казахстан - Иран





Начало 17:00





Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.



