Золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.





Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиады в Ханчжоу. В финале дисциплины кумите он досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании (8:0).





Это восьмая золотая медаль сборной Казахстана на этих Азиатских играх и третья награда высшего достоинства за сегодня.





Дополнено 05.10.2023, 16.05





Казахстанская каратистка Лаура Аликул завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В финале весовой категории до 68 кг дисциплины кумите казахстанка уступила китаянке Ли Цяоцяо.





t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi



