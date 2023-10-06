05.10.2023, 15:36 33286

Золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист   Дополнено

Каратистка Лаура Аликул завоевала серебро
Золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.

Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиады в Ханчжоу. В финале дисциплины кумите он досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании (8:0).

Это восьмая золотая медаль сборной Казахстана на этих Азиатских играх и третья награда высшего достоинства за сегодня.

Дополнено 05.10.2023, 16.05

Казахстанская каратистка Лаура Аликул завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В финале весовой категории до 68 кг дисциплины кумите казахстанка уступила китаянке Ли Цяоцяо.

t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Ранее копилку сборной Казахстана золотыми медалями пополнили джитсер Нуржан Батырбеков и велосипедист Евгений Федоров.
 
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Теги:КаратеАзиатские игры

новости по теме

06.10.2023, 17:49 981

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр

Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7", - проинформировали в комитете.


Отмечается, что Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай.
 
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Теги:БорьбамедальАзиатские игры
06.10.2023, 16:02 3521

Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай  

Казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад
Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Кайсар Алпысбай одолел Абдуллу Шаабана в финале весовой категории до 60 килограммов со счетом 7:5.


Кроме того, казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад (Иран).

В настоящее время в копилке Казахстана девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая медаль.
 
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Теги:ЗолотоКаратеАзиатские игры
06.10.2023, 13:17 6421

Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде  Дополнено

Серебро взяла Галина Дуванова в соревнованиях по джиу-джитсу, бронзу завоевали гребцы Александр Куликов и Екатерина Таранцева
Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще три казахстанских спортсмена стали призерами Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, показав время 97.04 секунд. Первые два места на пьедестале почета заняли гребцы из Китая и Узбекистана.

Бронзовую медаль Азиады-2023 также завоевала казахстанка Екатерина Таранцева в гребном слаломе на байдарке. Ее результат - 111.71 секунды. Золотую и серебряную медали завоевали гребцы из Тайбэя и Китая.

Министерство туризма и спорта РК

Дополнено 06.10.2023, 14.04

Трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира по джиу-джитсу в категории до 57 кг Галина Дуванова завоевала серебряную медаль Азиатских игр.

Министерство туризма и спорта РК

В финальных соревнованиях она уступила филиппинской спортсменке Энни Рамирес со счетом 0:2 и заняла 2-е место.

Напомним, вчера копилка сборной Казахстана пополнилась сразу тремя золотыми медалями. Золото завоевали джитсер Нуржан Батырбеков, велосипедист Евгений Федоров и каратист Нурканат Ажиканов. Серебряную медаль Азиатских игр получила каратистка Лаура Аликул.

Всего у казахстанской команды 65 медалей: 8 золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая. В медальной таблице Казахстан находится на 11-м месте.
 
06.10.2023, 09:36 10276

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх

В копилке Казахстана 61 медаль (8 золотых, 15 серебряных и 38 бронзовых).
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 6 октября.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай

Начало: 06:30

Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины

Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова

Начало: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы

Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева

Начало: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье

Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов

Начало: 07:00

Вид спорта: Женская и вольная борьба

Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова

Начало: 08:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье

Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Начало: 08:00

Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды

Кто: Команды Казахстана

Начало: 12:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация

Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова

Начало: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место

Кто: Казахстан - Южная Корея

Начало: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Китай

Начало: 18:30

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.


 
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Теги:АнонсАзиатские игры
05.10.2023, 20:39 24771

Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр

Камшыбек Кункабаев бился против Баходира Джалолова
Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр
Фото: НОК РК
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.

В финале весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев бился против представителя Узбекистана Баходира Джалолова.

Битва принципиальных соперников завершилась победой Джалолова - Кункабаев записал в свой актив серебряную медаль Азиады.

Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу.
 
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Теги:БоксермедальАзиатские игры
05.10.2023, 17:19 30291

Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр  

В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя
Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: telegram/QR Turizm jane sport ministrl?g?
Пекин. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя", - проинформировали в ведомстве.


Фото: olympic.kz

Также казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.

В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.

Ранее золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист.
 
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Теги:БорьбамедальАзиатские игры
05.10.2023, 14:30 35701

Казахстанский джитсер Батырбеков завоевал золото на Азиаде

Еще двое казахстанских джитсеров взяли бронзу
Казахстанский джитсер Батырбеков завоевал золото на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.

В финале весовой категории до 69 кг Нуржан Батырбеков одолел соперника из ОАЭ Мохаммеда Аль-Суваиди со счетом 4:2.

Это седьмая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.

Кроме того, в схватке за бронзовую медаль казахстанский джитсер Алдияр Серик, выступающий в весе до 69 кг, одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.

А в весе до 62 кг бронзу взял казахстанский джитсер Мансур Хабибулла. Он оказался сильнее филиппинца Марка Александра Лима со счетом 6:2.

Минтуризма и спорта РК

Ранее спортсмены из Казахстана заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе. Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко - серебряную.
 
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Теги:ЗолотоАзиатские игры
05.10.2023, 13:31 37176

Казахстанские велогонщики взяли два первых места на Азиаде-2023  

Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко - серебряную
Казахстанские велогонщики взяли два первых места на Азиаде-2023
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены из Казахстана заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе. Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко - серебряную, сообщает Министерство туризма и спорта РК.


Таким образом, казахстанские велогонщики положили в копилку команды Казахстана шестую золотую и двенадцатую серебряную медали.

Министерство туризма и спорта РК

Сегодня большой день для отечественного велоспорта. Наши гонщики в очередной раз показали свой высокий уровень. Поздравляю Евгения с золотой медалью Азиады!" - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.


Министерство туризма и спорта РК

Благодаря победе велогонщиков Казахстан поднялся в таблице медальных зачетов на 12-е место.

оргкомитет Азиады-2023

Сегодня после обеда расписание выступлений казахстанских спортсменов выглядит следующим образом:

14:30 - Водное поло. Мужчины. Четвертьфинал. Казахстан - Южная Корея;

17:00 - Тяжелая атлетика;

17:00 - Бокс. Ибрагимова Карина - Лин Ю Тинг (Тайбэй), 57 кг. Финал;

19:15 - Бокс. Кункабаев Камшыбек - Джалолов Баходир (Узбекистан), +92 кг. Финал.

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.  
 

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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