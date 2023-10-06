Казахстанский джитсер Батырбеков завоевал золото на Азиаде

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.





В финале весовой категории до 69 кг Нуржан Батырбеков одолел соперника из ОАЭ Мохаммеда Аль-Суваиди со счетом 4:2.





Это седьмая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.





Кроме того, в схватке за бронзовую медаль казахстанский джитсер Алдияр Серик, выступающий в весе до 69 кг, одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.





А в весе до 62 кг бронзу взял казахстанский джитсер Мансур Хабибулла. Он оказался сильнее филиппинца Марка Александра Лима со счетом 6:2.





Минтуризма и спорта РК



