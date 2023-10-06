05.10.2023, 13:31 37176
Казахстанские велогонщики взяли два первых места на Азиаде-2023
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены из Казахстана заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе. Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко - серебряную, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Таким образом, казахстанские велогонщики положили в копилку команды Казахстана шестую золотую и двенадцатую серебряную медали.
Сегодня большой день для отечественного велоспорта. Наши гонщики в очередной раз показали свой высокий уровень. Поздравляю Евгения с золотой медалью Азиады!" - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Благодаря победе велогонщиков Казахстан поднялся в таблице медальных зачетов на 12-е место.
Сегодня после обеда расписание выступлений казахстанских спортсменов выглядит следующим образом:
14:30 - Водное поло. Мужчины. Четвертьфинал. Казахстан - Южная Корея;
17:00 - Тяжелая атлетика;
17:00 - Бокс. Ибрагимова Карина - Лин Ю Тинг (Тайбэй), 57 кг. Финал;
19:15 - Бокс. Кункабаев Камшыбек - Джалолов Баходир (Узбекистан), +92 кг. Финал.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
новости по теме
06.10.2023, 17:49 981
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Пекин. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что Бакбергенова является трехкратным призером чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай.
06.10.2023, 16:02 3521
Девятую золотую медаль Казахстана на Азиаде завоевал каратист Кайсар Алпысбай
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Кайсар Алпысбай одолел Абдуллу Шаабана в финале весовой категории до 60 килограммов со счетом 7:5.
Кроме того, казахстанская каратистка Асель Канай завоевала бронзу в бою с иранкой Атусой Голшаднезад (Иран).
В настоящее время в копилке Казахстана девять золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая медаль.
06.10.2023, 13:17 6421
Серебро и две бронзы завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде Дополнено
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще три казахстанских спортсмена стали призерами Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Александр Куликов занял третье место в гребном слаломе на каноэ, показав время 97.04 секунд. Первые два места на пьедестале почета заняли гребцы из Китая и Узбекистана.
Бронзовую медаль Азиады-2023 также завоевала казахстанка Екатерина Таранцева в гребном слаломе на байдарке. Ее результат - 111.71 секунды. Золотую и серебряную медали завоевали гребцы из Тайбэя и Китая.
Дополнено 06.10.2023, 14.04
Трехкратная бронзовая призерка чемпионата мира по джиу-джитсу в категории до 57 кг Галина Дуванова завоевала серебряную медаль Азиатских игр.
В финальных соревнованиях она уступила филиппинской спортсменке Энни Рамирес со счетом 0:2 и заняла 2-е место.
Напомним, вчера копилка сборной Казахстана пополнилась сразу тремя золотыми медалями. Золото завоевали джитсер Нуржан Батырбеков, велосипедист Евгений Федоров и каратист Нурканат Ажиканов. Серебряную медаль Азиатских игр получила каратистка Лаура Аликул.
Всего у казахстанской команды 65 медалей: 8 золотых, 16 серебряных и 41 бронзовая. В медальной таблице Казахстан находится на 11-м месте.
06.10.2023, 09:36 10276
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 6 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай
Начало: 06:30
Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины
Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы
Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье
Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов
Начало: 07:00
Вид спорта: Женская и вольная борьба
Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова
Начало: 08:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье
Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 08:00
Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация
Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Китай
Начало: 18:30
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
05.10.2023, 20:39 24771
Казахстанский боксер уступил представителю Узбекистана в битве за золото Азиатских игр
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
В финале весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев бился против представителя Узбекистана Баходира Джалолова.
Битва принципиальных соперников завершилась победой Джалолова - Кункабаев записал в свой актив серебряную медаль Азиады.
Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу.
05.10.2023, 17:19 30291
Казахстанская боксерша завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: telegram/QR Turizm jane sport ministrl?g?
Рассказать друзьям
Пекин. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 килограммов, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя", - проинформировали в ведомстве.
Также казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.
В схватке за бронзовую медаль в весе 130 килограммов борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков победил борца из Туркменистана Айбегшазаду Курраева со счетом 5:1.
Ранее золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист.
05.10.2023, 15:36 33286
Золотую медаль на Азиатских играх завоевал казахстанский каратист Дополнено
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиады в Ханчжоу. В финале дисциплины кумите он досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании (8:0).
Это восьмая золотая медаль сборной Казахстана на этих Азиатских играх и третья награда высшего достоинства за сегодня.
Дополнено 05.10.2023, 16.05
Казахстанская каратистка Лаура Аликул завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В финале весовой категории до 68 кг дисциплины кумите казахстанка уступила китаянке Ли Цяоцяо.
Ранее копилку сборной Казахстана золотыми медалями пополнили джитсер Нуржан Батырбеков и велосипедист Евгений Федоров.
05.10.2023, 14:30 35701
Казахстанский джитсер Батырбеков завоевал золото на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В финале весовой категории до 69 кг Нуржан Батырбеков одолел соперника из ОАЭ Мохаммеда Аль-Суваиди со счетом 4:2.
Это седьмая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.
Кроме того, в схватке за бронзовую медаль казахстанский джитсер Алдияр Серик, выступающий в весе до 69 кг, одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.
А в весе до 62 кг бронзу взял казахстанский джитсер Мансур Хабибулла. Он оказался сильнее филиппинца Марка Александра Лима со счетом 6:2.
Ранее спортсмены из Казахстана заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе. Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, чемпион в индивидуальной гонке Алексей Луценко - серебряную.
Читаемое
06.10.2023, 08:18Между Токаевым и эмиром Катара состоялся телефонный разговор 06.10.2023, 09:5622326В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье 06.10.2023, 09:2021226Работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться 06.10.2023, 10:5421091Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" 06.10.2023, 11:2119701Кадровые назначения произошли в Минтранспорта 29.09.2023, 21:13256696"Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году 29.09.2023, 20:35224611Токаев и глава компании Siemens AG обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности 29.09.2023, 18:19210661Одна из ведущих мировых компаний готова инвестировать в производство карбамида в Казахстане 29.09.2023, 12:30170381Авария на ТЭЦ-3 в Караганде: акиму региона показали вышедшую из строя деталь 29.09.2023, 13:28169366Ограничения на ввоз пшеницы: Минсельхоз внес поправки в приказ 07.09.2023, 10:35327376Дефицит учителей математики возник в Казахстане 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года299436Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27298531Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58298401В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34292481В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?