04.08.2023, 17:29 27141
Фигуристка Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан
Самоделкина получила паспорт Казахстана
Фото: instagram/sofyasamodelkina
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Москва. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан.
Казахстанская федерация за них не ходатайствовала. Самоделкина в личном порядке обратилась, она уже получила паспорт Казахстана. Сейчас стоит вопрос в откреплении", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, прошлом сезоне Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, на этапе в Сочи стала второй, на чемпионате России - 11-й. На счету спортсменки также победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.
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09.08.2023, 16:30 1091
Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам
Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям
Фото: kazchess.kz
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Актау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьных команд в Актау, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair - школьники из Индии выиграли все восемь матчей. Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium (город Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям.
В итоге медали увозят казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы город Астаны", - сообщили в пресс-службе.
В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днем чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.
Напомним, чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира.
08.08.2023, 17:18 7261
Казахстан завоевал 20 медалей на Универсиаде в Китае
Фото: sports.kz
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Пекин. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила свое выступление на Всемирной летней Универсиаде в Чэнду с 20 медалями, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.
Обладателями золота стали Милад Карими (спортивная гимнастика) и Рита Бакишева (таеквондо). Вторыми стали Карими, Нариман Курбанов (оба спортивная гимнастика), Диана Турсынбек (стрельба из лука), дважды Эльжана Таниева (художественная гимнастика), Никита Чирюкин (пулевая стрельба), мужская команда Казахстана по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка).
Также бронзовые медали завоевали Карими (спортивная гимнастика), Эльжана Таниева (художественная гимнастика), мужская команда по таеквондо, мужская команда по фехтованию на сабле, мужская команда по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров), дзюдоисты Бекарыс Садуакас, Сунгат Жубаткан, Аскар Наркулов, пловец Адильбек Мусин, Бексултан Коскенов, Айгерим Тореханова (ушу).
В медальном зачете Казахстан занял 20-е место. На первом расположился Китай, на втором - Япония, а на третьем - Южная Корея.
Напомним, на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
08.08.2023, 16:04 7841
Фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана
Спортсменка приняла гражданство в общем порядке
Фото: instagram/sofyasamodelkina
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана, сообщил в кулуарах правительства министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов.
Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой Казахстана", - сообщил Марат Ахметжанов.
Ранее сообщалось о намерении фигуристки выступать за Казахстан.
07.08.2023, 13:05 14586
Строительство Олимпийского городка завершают в Алматинской области
На базе смогут одновременно заниматься 23 олимпийскими видами спорта около 2300 человек
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Конаев. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области завершают строительство Республиканской базы олимпийской подготовки, расположенной в Карасайском районе. О ходе строительства написал в своем Telegram-канале министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Он напомнил, что современная база, соответствующая всем международным стандартам, строится по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Базу, площадью 40 га, можно назвать небольшим Олимпийским городком. Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя олимпийскими видами спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др.", - написал глава министерства.
По его словам на базе расположены 9 крытых спортивных комплексов: легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный спортивный зал, зал для гимнастики и тяжелой атлетики, 10-полосный, 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией и другие объекты.
Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Будут созданы все условия не только для занятий спортом, но и для получения знаний, а также полезного и интересного досуга. В частности, будет открыта библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин. Проект не только поможет развитию малого и среднего бизнеса, но и обеспечит постоянной работой около 800 человек", - сообщил министр.
По его словам, на территории Олимпийского городка планируется проводить чемпионаты мира, универсиады и спартакиады.
Республиканская база олимпийской подготовки - один из казахстанских долгостроев. Ее строительство началось в 2005 году, но в разные годы из-за финансовых и других проблем постоянно останавливалось.
Оралов пообещал, что до конца этого года все строительные работы завершатся. Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта.
Глава МКС также напомнил, что в Астане по заказу Министерства культуры и спорта идет строительство Национального спортивного университета с полным циклом обучения (колледж - вуз), и пообещал рассказать об этом проекте в одном из следующих постов.
Также мы намерены построить спортивные базы для подготовки олимпийского резерва в других регионах страны. Уверен, что комплексная работа по развитию спорта даст в скором времени ожидаемые результаты, а из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира", - написал министр.
Напомним, в апреле МКС подготовило проект приказа о выплате спортсменам и тренерам пожизненного ежемесячного пособия.
В прошлом году Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на эту тему. Большинство респондентов (86%) ответили, что причиной неуспешного выступления казахстанских спортсменов стало нецелевое использование олимпийского бюджета в РК, развал работы спортивных сооружений и профессиональных центров подготовки.
Позже, на совещании, посвященном участию Казахстана в Олимпиаде, экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
06.08.2023, 13:21 20396
На Универсиаде в Китае казахстанская сборная завоевала 17 медалей
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Пекин. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На летней Универсиаде-2023 в Чэнду казахстанская сборная завоевала 17 медалей.
Как сообщает sports.kz, Казахстан занимает 17-е место в медальном зачете.
В копилке сборной - 17 медалей: две золотые, семь серебряных и десять бронзовых.
На данный момент Казахстан, помимо прочих, опережает Францию, Чехию, Литву и Таиланд, у которых тоже по две золотые медали.
Лидером медального зачета является Китай - у него уже 133 медали (76 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых). На втором месте - Япония - 71 медаль (18 золотых, 23 серебряных, 30 бронзовых). Тройку лучших команд турнира замыкает сборная Южной Кореи, которая на данный момент выиграла 50 медалей (17 золотых, 15 серебряных, 18 бронзовых).
Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
05.08.2023, 11:44 24776
Александр Винокуров стал чемпионом мира по велоспорту
Фото: Instagram/kcfkz
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров стал чемпионом мира, сообщили в пресс-службе федерации.
Он завоевал золотую медаль в возрастной категории 50-54 года.
Напомним, что чемпионат мира по велоспорту проходит в Глазго.
28.07.2023, 11:54 43381
Казахстанский "Тобол" одержал сенсационную победу над швейцарским "Базелем"
Ответная игра между командами пройдет 3 августа в Костанае
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Костанай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайский "Тобол" в матче второго отборочного раунда Лиги Конференций на выезде обыграл швейцарский "Базель".
Швейцарцы забрали инициативу с первых минут, создавая моменты у ворот Ивана Коновалова, они открыли счет на 25-й минуте усилиями Тьерно Барри, сообщает Sports.kz.
После перерыва гости стали активнее и заработали пенальти, его не смог реализовать Рамазан Оразов, но через некоторое время был удален Барри и назначен второй одиннадцатиметровый, его забил Серж Дебле, вперед костанайцев вывел Оразов, следом Риккардо Калафьори оставил свою команду вдевятером, а Ислам Чесноков отправил третий мяч в сетку "Базеля". 3:1 - сенсационная победа казахстанского клуба.
Ответная игра между командами пройдет третьего августа в Костанае.
28.07.2023, 10:36 44431
Казахстан официально получил приглашение на летние Олимпийские игры в Париже
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан сообщило, что Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.
Официальный документ был направлен Международным Олимпийским комитетом в адрес Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже.
Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют выплачивать надбавки тренерам-преподавателям.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?