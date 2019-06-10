Головкин нокаутировал Роллса

Нью-Йорк. 9 июня. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО), передает Kazakhstan Today.

Бой прошел не в привычном среднем весе, а в промежуточном - в 164 фунтах. Этот поединок не продлился всю отведенную дистанцию, завершившись досрочной победой Головкина после удара в челюсть в четвертом раунде, сообщает Sports.kz .

Таким образом, Геннадий успешно дебютировал на платформе DAZN - это был его первый из шести боев при новом телепартнере. Также для GGG это был дебют под руководством нового тренера - Джонатона Бэнкса. Победа над Роллсом позволила Головкину "перекрыть" первое поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел в сентябре прошлого года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу (52-1-2, 34 КО) решением большинства голосов судей

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