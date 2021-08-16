Хоккейный клуб "Барыс" выиграл Кубок президента

Фото: ХК Барыс

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В финальном матче Кубка президента РК в Нур-Султане столичный хоккейный клуб одолел карагандинскую "Сарыарку", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подопечные Юрия Михайлиса взяли высокий темп с самого свистка, в результате за пять минут клуб вырвался вперед со счетом 3:0. Удачные проходки к воротам совершили Кертис Волк, Егор Шалапов и Мэттью Фрэттин.

В ответ карарагандинцы сменили вратаря, выпустив на лед Демида Еремеева вместо Дениса Каратаева. В начале следующей двадцатиминутки им удалось забить трижды. Это не спасло команду: еще две шайбы в ворота соперников забили именитые игроки столичного клуба Якоб Лилья и Даррен Диц.

Третий период принес "Барысу" два удачных гола: итог игры - 7:3, астанчане получают Кубок.

Хоккейный клуб "Барыс" стал победителем турнира, на втором месте "Сарыарка", третье место - за "Куньлунь Ред Стар" из Китая. В число призеров не попало усть-каменогорское "Торпедо".

Сарыарка" - "Барыс" 3:7 (2:3, 1:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 - 04:20 Волк (Альсинг, Михайлис), в равенстве;

0:2 - 06:40 Шалапов (Куник), в равенстве;

0:3 - 09:30 Фрэттин (Диц, Томас), в большинстве;

1:3 - 10:48 Грымзин, в равенстве;

2:3 - 18:50 Голоднюк (Аноховский, Кулиев), в равенстве;

3:3 - 23:31 Грымзин (Рахманов), в равенстве;

3:4 - 33:31 Лилья (Волк, Мартинссон), в большинстве;

3:5 - 39:32 Диц (Куник), в большинстве;

3:6 - 49:24 Петухов (Асетов, Гурков), в равенстве;

3:7 - 59:25 Старченко (Диц, Томас), в большинстве.

Вратари: Каратаев 00:00-09:30, Бояркин 09:30-60:00 - Ортио.

Штраф: 16:8 (2:2, 10:2, 4:4).

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