Хоккейный клуб "Барыс" выиграл Кубок президента

Фото: ХК Барыс
Подопечные Юрия Михайлиса взяли высокий темп с самого свистка, в результате за пять минут клуб вырвался вперед со счетом 3:0. Удачные проходки к воротам совершили Кертис Волк, Егор Шалапов и Мэттью Фрэттин.
В ответ карарагандинцы сменили вратаря, выпустив на лед Демида Еремеева вместо Дениса Каратаева. В начале следующей двадцатиминутки им удалось забить трижды. Это не спасло команду: еще две шайбы в ворота соперников забили именитые игроки столичного клуба Якоб Лилья и Даррен Диц.
Третий период принес "Барысу" два удачных гола: итог игры - 7:3, астанчане получают Кубок.
Хоккейный клуб "Барыс" стал победителем турнира, на втором месте "Сарыарка", третье место - за "Куньлунь Ред Стар" из Китая. В число призеров не попало усть-каменогорское "Торпедо".
Сарыарка" - "Барыс" 3:7 (2:3, 1:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 - 04:20 Волк (Альсинг, Михайлис), в равенстве;
0:2 - 06:40 Шалапов (Куник), в равенстве;
0:3 - 09:30 Фрэттин (Диц, Томас), в большинстве;
1:3 - 10:48 Грымзин, в равенстве;
2:3 - 18:50 Голоднюк (Аноховский, Кулиев), в равенстве;
3:3 - 23:31 Грымзин (Рахманов), в равенстве;
3:4 - 33:31 Лилья (Волк, Мартинссон), в большинстве;
3:5 - 39:32 Диц (Куник), в большинстве;
3:6 - 49:24 Петухов (Асетов, Гурков), в равенстве;
3:7 - 59:25 Старченко (Диц, Томас), в большинстве.
Вратари: Каратаев 00:00-09:30, Бояркин 09:30-60:00 - Ортио.
Штраф: 16:8 (2:2, 10:2, 4:4).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства