Карагандинская "Сарыарка" стала чемпионом ВХЛ

Тюмень. 24 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинская "Сарыарка" стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2018-2019 и обладателем Кубка Владимира Петрова, передает Kazakhstan Today.

В финале Кубка Владимира Петрова казахстанцы обыграли тюменский "Рубин" со счетом 4-1 в серии до четырех побед, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Ранее "Сарыарка", занявшая 10-е место по итогам регулярного чемпионата, одолела в плей-офф "Югру", "Нефтяник" и "СКА-Неву".

Сарыарка" второй раз в истории становится лучшей командой ВХЛ. Ранее карагандинцы выиграли Братину в 2014 году.

Главный тренер карагандинской команды Леонид Тамбиев год назад также выиграл Кубок Петрова, но будучи у руля питерского "Динамо". Таким образом, Тамбиев стал первым тренером в истории ВХЛ, который выиграл Кубок дважды подряд с разными командами.

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