Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль чемпионата мира по артистическому плаванию  

В футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарта Токаев начал свой визит в Алматы с посещения нового футбольного центра Footlab, сообщает - Президент Касым-Жомарта Токаев начал свой визит в Алматы с посещения нового футбольного центра Footlab, сообщает Акорда





Новый центр пока работает в пилотном режиме, подготовку 50 учеников ведут 8 сертифицированных тренеров. В дальнейшем в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет.









Footlab - это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых, рассказали учредители.





Footlab Алматы является португальской франшизой c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении Акорды.





Акорда





В течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тысяч человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.





Касым-Жомарт Токаев пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке. Он также поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.





Акорда



