05.02.2024, 08:23 5586
Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль чемпионата мира по артистическому плаванию
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Доха. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Эдуард Ким и Наргиза Болатова стали победителями по артистическому (синхронному) плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Наши соотечественники, набрав 228.0050 очков, были лучшими в программе "Технический микс-дуэт". На втором месте расположилась китайская пара Чэнг Вэнтао и Ши Хаю, на третьем - мексиканцы Миранда Хименез и Диего Карильо", - говорится в сообщении.
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25.01.2024, 13:03 33686
Новый футбольный центр Footlab для подготовки юных футболистов посетил президент в Алматы
В футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарта Токаев начал свой визит в Алматы с посещения нового футбольного центра Footlab, сообщает Акорда.
Новый центр пока работает в пилотном режиме, подготовку 50 учеников ведут 8 сертифицированных тренеров. В дальнейшем в футбольной академии планируется тренировать до 1000 детей от 5 до 12 лет.
Footlab - это интерактивная футбольная площадка для любителей спорта, семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых, рассказали учредители.
Footlab Алматы является португальской франшизой c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении Акорды.
В течение текущего года центр планирует принять свыше 50 тысяч человек, а также провести турниры среди школьников города Алматы для популяризации спорта и здорового образа жизни. Инвесторы планируют развить сеть технологичных центров по всей стране.
Касым-Жомарт Токаев пожелал юным футболистам успехов в будущем и оставил на память автограф на футболке. Он также поручил ответственным органам оказать содействие в выделении земельного участка для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане.
Напомним, президент прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Одна из главных целей визита - совещание по вопросам сейсмобезопасности.
20.01.2024, 13:59 55671
Историческая победа: казахстанец выиграл золото зимней юношеской Олимпиады
Фото: МТС РК
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Сеул. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал чемпионом, опередив 38 соперников.
- Илья Мизерных - 214 баллов
- Ники Хаммл - 210,7 балла
- Лукаш Лукащук - 209,7 балла
Поздравляю весь Казахстан с первой золотой медалью на зимней юношеской Олимпиаде! Это первая награда высшей пробы в истории юношеских зимних олимпиад, завоеванная нашими спортсменами. В первый день первенства Илья Мизерных, соревнующийся в прыжках с трамплина, победил всех соперников и поднялся на самый высокий пьедестал победы. Отличное начало. Пусть все наши спортсмены также завоюют золотые медали на этой Олимпиаде! Поздравляю от всей души!" - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних Олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в Играх в Канвоне.
Напомним, на юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, который будет защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1802 спортсмена из 78 стран мира.
19.01.2024, 21:22 59111
Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия IV зимней юношеской Олимпиады в Корее
Делегация Казахстана вышла на арену 57-й по счету из 78 стран-участниц
Фото: МТС РК
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Сеул. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В провинции Канвон Южной Кореи прошла торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады, сообщает пресс-служба МТС РК.
Мероприятие состоялось на вмещающем 8 тысяч человек Дворце спорта "Купол Ёнпон". На этой арене проходили церемонии открытия и закрытия зимних Азиатских игр 1999 года.
Участников поприветствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава МОК Томас Бах.
Делегация Казахстана вышла на арену 57-й по счету из 78 стран-участниц. Флаг страны пронесли конькобежка Кристина Шумекова и шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан.
На юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, который будет защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1802 спортсмена из 78 стран мира.
Первые старты для наших соотечественников состоятся 20 января в биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке, хоккее 3×3.
17.01.2024, 18:00 70626
Казахстанский военнослужащий завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
Казахстанские спортсмены набрали 140 очков
Фото: olympic.kz
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Эль-Кувейт. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий Вооруженных сил Казахстана Алишер Айсалбаев завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
В финале смешанного упражнения "трап/микс" среди взрослых рядовой срочной службы Алишер Айсалбаев выступал в паре с Марией Дмитриенко. В упорной борьбе казахстанские спортсмены набрали 140 очков. Второе место заняла иранская пара со 137 баллами, третье - китайские спортсмены со 136 баллами", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в индонезийской Джакарте.
17.01.2024, 14:09 71791
Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в начале осени
Фото: worldnomadgames.com
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Игры кочевников пройдут в столице с 8 по 14 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.
В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.
В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.
В их числе - конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта", - рассказали в ведомстве.
Непосредственно в Астане будет открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.
V Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом "Ұлы Дала дүбірі" - "Встреча в Великой степи".
13.01.2024, 19:56 85721
Золото и серебро завоевали казахстанские стрелки на чемпионате Азии
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Джакарта. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в индонезийской Джакарте.
Золотую медаль завоевал казахстанец Никита Чирюкин, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
В упражнении Rapid fire Pistol Man в финал Никита Чирюкин вошел под номером 1 с результатом 584, тем самым завоевав олимпийскую квоту. В упорнейшей борьбе финала спортсмен смог удержать свою первую позицию и золотую медаль", - говорится в информации.
Никита Чирюкин родом из Шымкента, он является членом штатной Национальной сборной команды Казахстана.
Серебряную награду завоевала женская сборная Казахстана в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций.
За Казахстан выступали Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова. Казахстанки уступили только сборной Индии, третье место заняли представители Республики Корея.
На этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже. Таким образом, у отечественных стрелков уже 5 олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.
Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.
08.01.2024, 11:22 103016
Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Австралии
Фото: пресс-служба ФТК
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Канберра. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Брисбене.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение после триумфального выступления на турнире в Брисбене, поднявшись с четвертого места на третье", - сообщает prosports.kz.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю. Первую позицию за собой сохранила полька Ига Швентек, а вторую - белоруска Арина Соболенко.
Напомним, ранее Елена Рыбакина победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко в финале турнира в Брисбене и завоевала шестой титул WTA в карьере.
Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия).
07.01.2024, 13:20 104511
Рыбакина выиграла первый титул в сезоне
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере, сообщает Sports.kz.
Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия). Таким образом, после победы в Брисбене у Рыбакиной стало шесть титулов WTA.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?