Казахстан завоевал три золотые медали Премьер-лиги Karate 1

Мадрид. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Мадриде завершился заключительный день соревнований Премьер-лиги Karate 1. По итогам мирового турнира Казахстан завоевал три золотые медали, передает Kazakhstan Today.

В весе до 75 килограммов чемпион Азии Ермек Айназаров в финале встретился с победителем Логаном да Кастой из Франции. В ходе всего боя явный победитель так и не был выявлен: за 12 секунд до конца поединка соперники одновременно нанесли друг другу удары в корпус и на табло высветился счёт 1:1. Судьбу золотой медали решило голосование судей, отдавшие победу казахстанцу, сообщает Olympic.kz

В главной схватке в категории до 60 килограммов Дархан Асадилов должен был встретиться с другим казахстанцем - Кайсаром Алпысбай. Чемпионом без боя стал Асадилов. Повторилась история, которая случилась летом в Шанхае, когда в финале Кайсар отказался выйти на поединок с Дарханом. По словам Кайсара, самым сложным для него оказался полуфинальный бой с Едари Оусамма из Марокко.

"Лишь во время этого боя возникла неприятная ситуация. А во всем остальном, в том числе и в финале, не было никаких вопросов. Мои принципы не изменились, и я убеждён в правильности своего поступка: мой отказ от заключительного боя - свидетельство моего уважения к Дархану и возможность помочь ему, следовательно, всей сборной приблизиться к завоеванию олимпийской лицензии", - заявил серебряный призёр Кайсар Алпысбай.

Призёр Азиады и Премьер-лиг Данияр Юлдашев (до 84 килограммов) в финале встретился с Актасом Угуром из Турции, возглавляющим олимпийский рейтинг. Молодому члену национальной команды не хватило опыта, и бой завершился победой его противника.

Таблица в женской олимпийской категории свыше 61 килограмма после Мадрида претерпит значительные изменения. Причиной тому станет выступление казахстанки Софьи Берульцевой (№13 в рейтинге Токио-2020). В финальном бою с чемпионкой мира Елени Чатзилидоу из Греции (№5 в рейтинге) Софья доминировала, и счёт был открыт ею во второй половине встречи. Удар стал победным.

Надо отметить, что на турнире в Мадриде национальная сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место.

"Такой результат на Премьер-лиге с участием более 700 спортсменов из 89 стран - это отличный результат. Итоги заключительного в этом году турнира окажут существенное влияние на положение спортсменов в рейтинговой таблице. Казахстанцы улучшат и ещё более укрепят свои позиции", - подвел итоги главный тренер Жасталап Санауов.

В Мадриде состоялось ещё одно важное событие. Были объявлены имена обладателей звания Grand Winners-2019, тех, кто в течение года не менее трех раз становился обладателем высшей награды этапов турнира главной серии Премьер-лиги. В их числе - Дархан Асадилов, завоевавший в течение года пять золотых медалей этапов главной серии Премьер-лиги и три - серии "А".

Я впервые удостоился такого звания и считаю, что его достойна вся команда, которая в течение всего года подтверждала свой уровень гранда мирового каратэ", - прокомментировал Асадилов.

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