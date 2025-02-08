Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля откроются зимние Азиатские игры в городе Харбине Китайской Народной Республики.





Казахстан, как одна из лидирующих стран по развитию мирового зимнего спорта, направит национальную сборную в составе 139 спортсменов. В целях укрепления сотрудничества в сфере спорта между Китаем и Казахстаном генеральный консул г-жа Цзян Вэй приветствовала делегацию Казахстанских спортсменов в международном аэропорту Алматы", - рассказали в генконсульстве КНР, передает корреспондент агентства.









Напомним, соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх. Они выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.





В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.





Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).





Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.





Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".





Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.