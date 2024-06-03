02.06.2024, 12:16 4006
Казахстан завоевал золото этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Ранее Эдуард Ким завоевал золотую медаль
Фото: sports.kz
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй золотой медалью этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), сообщает Olympic.kz.
Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.
Второе место занял Филиппо Пелати (Италия) - 186.1168. Деннис Бонею (Испания) показал третий результат - 185.8751.
Добавим, что ранее Эдуард Ким выиграл техническую программу. Ким набрал 204.3900 балла, что и принесло ему первое место. Итальянец Филиппо Пелати стал вторым - 198.1749. Кеннет Гаудет из США выиграл бронзу -180.3716.
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30.05.2024, 12:57 14391
Казахстан завоевал 55 лицензий на Олимпийские игры в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина завоевала для Казахстана еще одну лицензию на Олимпийские игры в Париже.
Международная федерация триатлона предоставила спортсменке последнюю оставшуюся квоту для стран Азии", - сообщает Министерство туризма и спорта.
Казахстанка получила путевку на Олимпиаду после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун.
По данным министерства, взять лицензию мог и Аян Бейсенбаев, но он в рейтинге уступил 31,84 балла триатлонисту из Гонконга Лонг Нгому.
Теперь у Казахстана есть 55 лицензий (52 спортсмена).
Ранее казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала путевку на Олимпиаду, взяв второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте.
29.05.2024, 15:34 19136
Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с 41-летним специалистом из России Александром Кержаковым.
В пресс-службе казахстанского футбольного клуба рассказали, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).
Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - поделились в ФК "Кайрат".
Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.
В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".
19.05.2024, 20:37 63996
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
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Ташкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что гимнаст в Ташкенте завоевал три награды.
Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме.
19.05.2024, 10:09 67186
Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме
Фото: Olympic.kz
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Дананг. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мария Севостьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.
Ранее казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии.
11.05.2024, 17:44 96456
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией
Фото: icehockey.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира встречалась с командой Франции и одержала победу со счетом 3:1.
Счет открыл соперник, но минуту спустя Роман Старченко счет сравнял. Первое же большинство нашей команды реализовал Максим Мухаметов, забив с отрицательного угла. Первое удаление сборной Казахстана сказалось в положительном ключе, Кирилл Савицкий совершил проход и сделал счет 3:1. В третьем отрезке голов забито не было. Победа сборной Казахстана", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Франция - Казахстан - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
1:0 - 02:00 - Кантагалло (Будо, Рех)
1:1 - 03:06 - Старченко (Рымарев)
1:2 - 07:30 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) ГБ
1:3 - 37:47 - Савицкий ГМ
Вратари: Шутов - Илонен
04.05.2024, 16:15 130571
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.
Медаль гимнастка завоевала в многоборье.
В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.
В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
02.05.2024, 20:51 145061
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
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Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.
Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
24.04.2024, 21:05 188361
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Эта награда стала первой в истории для женской команды
Фото: НОК РК
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.
В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.
В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.
Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.
Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
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