Казахстан завоевал золото этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Фото: Минтуризма и спорта РК

Рассказать друзьям

Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина завоевала для Казахстана еще одну лицензию на Олимпийские игры в Париже.





Международная федерация триатлона предоставила спортсменке последнюю оставшуюся квоту для стран Азии", - сообщает Министерство туризма и спорта.





Казахстанка получила путевку на Олимпиаду после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун.





По данным министерства, взять лицензию мог и Аян Бейсенбаев, но он в рейтинге уступил 31,84 балла триатлонисту из Гонконга Лонг Нгому.





Теперь у Казахстана есть 55 лицензий (52 спортсмена).



