Фото: olympic.kz
РИГА. 11 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге (Латвия), сообщает Olympic.kz.
По сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Данный результат позволил ему расположиться на третьем месте итогового протокола.
Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой (225,76). Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката (200,17).