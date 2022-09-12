Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Нур-Султане проходят соревнования Ironman, проводимые Всемирной корпорацией по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году сложнейшие однодневные соревнования по триатлону проводятся в столице Казахстана под названием BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA. Помимо этой дистанции, или так называемой половинки, пройдет и "полный Ironman" - BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN.

Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км", - информировали в пресс-службе Казахстанской федерации триатлона.





В старте принимают участие 2200 триатлетов из 77 стран мира, что говорит о повышенном внимании атлетов к казахстанскому региону. Такая гонка первая в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы встретили большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.

Мероприятие пройдет при поддержке холдинга BI-Group, акимата Нур-Султана и Казахстанской федерации триатлона.