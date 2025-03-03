02.03.2025, 19:01 9001
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
Фото: НОК Казахстана
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Париж. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже (Франция), сообщили в НОК Казахстана.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе. Друзин набрал 127,2000 балла. Следом за нашим спортсменом расположился Мариос Критсас (Греция) - 126,6701. Бронзовую медаль завоевал Стылянос Фускис (Греция) - 123,9413.
Ранее Эдуард Ким стал вторым в технической программе.
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25.02.2025, 13:37 38131
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по велоспорту на треке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди стал бронзовым призером чемпионата Азии в Малайзии. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гите. Он преодолел 1000 метров за 1 минуту 0,666 секунды", - говорится в сообщении НОК.
Золотую медаль взял Рюто Итида из Японии. Следом за ним финишировал Ци Лю (Китай).
Ранее казахстанцы стали третьими в командной гонке преследования.
24.02.2025, 09:29 47261
Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Польше
Фото: НОК РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), сообщает НОК Казахстана.
Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.
Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады - 34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) - 34,76.
Напомним, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачете Кубка мира. Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.
По итогам трех ЭКМ, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, наши спортсменки заняли третье место в общем зачете.
23.02.2025, 09:02 57961
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль этапа Кубка мира
Фото: НОК
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Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Германии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место", - проинформировали в комитете.
Следом финишировал японский спортсмен Кацуки Минами - 13,666 балла. Замкнул тройку лучших итальянский гимнаст Никколо Вануччи - 13,533.
Ранее Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке.
22.02.2025, 19:57 64161
Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
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Кабул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась бронзовой медалью на чемпионате Азии в Нилае (Малайзия), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Дмитрий Носков и Алишер Жумакан стали третьими в командной гонке преследования. На финише наши спортсмены показали время 03:59.215", - проинформировали в НОК РК.
Первое место заняла Южная Корея. Япония финишировала на второй строчке.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист завевал золото на Чемпионате четырех континентов.
22.02.2025, 15:37 66886
Второй после Тена: казахстанский фигурист завевал золото на чемпионате четырех континентов
Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме
Фото: НОК РК
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Сеул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, сообщает Olympic.kz.
Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге золото. За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла. Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете РК.
Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.
Отмечается, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась серебром.
Напомним, в Китае завершились IX Азиатские зимние игры. Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами.
14.02.2025, 17:40 110646
В Китае завершились IX Азиатские зимние игры
Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?
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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Харбине завершились Азиатские игры - 2025, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами", - проинформировали в комитете.
В частности, в активе спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.
Отмечается, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая.
Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Что касается мужского хоккея, то наша сборная в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры. Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин, женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд", - сообщили в НОК.
По данным комитета, сборная Казахстана завершила игры с семью бронзовыми медалями.
Их авторами стали Олжас Климин, конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас, женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете", - добавили в пресс-службе.
Напомним, IX Зимние Азиатские игры стартовали 7 февраля на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в городе Харбин в Китае.
14.02.2025, 14:14 114081
Двадцать медалей завоевали казахстанские атлеты на Азиаде-2025
Фото: ht.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Харбине завершились зимние Азиатские игры - 2025. По итогам соревнований в копилке сборной Казахстана находится 20 медалей.
По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых, сообщает Sports.kz.
Абсолютным лидером медального зачета стал Китай - 85 наград (32 золота, 27 серебряных и 26 бронзовых), следом расположились Южная Корея - 45 (16-15-14) и Япония - 37 (10-12-15).
Золото Азиады-2025 для Казахстана выиграли: мужские сборные по хоккею и шорт-треку, биатлонист Владислав Киреев и дуэт фристайлистов Роман Иванов, Шерзод Хаширбаев.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
Сухим разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею за золото Азиады-2025.
14.02.2025, 13:27 109491
Казахстан стал чемпионом Азиады-2025 по хоккею
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по хоккею на IX зимних Азиатских играх в Харбине одержала уверенную победу в финале, разгромив команду Японии со счетом 5:0, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
По одной шайбе в ворота противника забили Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус и Роман Старченко. Кириллу Панюкову принадлежат два гола.
Ранее в полуфинале наши соотечественники обыграли хозяев турнира - сборную Китая (3:1), а на групповом этапе уверенно обыграли Китай (6:1), Японию, Тайвань, Южную Корею и разгромили Гонконг в четвертьфинале.
Триумф стал очередным подтверждением силы казахстанского хоккея и вернул нашу сборную на вершину Азиатских игр", - подчеркнули в министерстве.
Ранее женская сборная Казахстана по хоккею завоевала серебро Азиады.
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