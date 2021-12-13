Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA

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На вечере бокса MTK Kazakhstan, который прошел 11 декабря в Алматы, состоялся главный бой, в котором сразились казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО).
На кону стоял пояс чемпиона WBA Gold. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился все отведенное время, завершившись победой боксера из Казахстана в седьмом раунде - из-за рассечения Уорд не смог продолжить бой. В пятом раунде рефери отсчитал британцу нокдаун.
Камшыбек Кункабаев одержал четвертую победу в профессиональной карьере (четвертую - нокаутом) и завоевал пояс чемпиона WBA Gold.
Стивен Уорд потерпел второе поражение на профи-ринге.
Напомним, что Камшыбек Кункабаев принимал участие в Олимпийских играх, показал высокие результаты и получил награду от министерства.