Казахстанка Дарья Ахмерова завоевала второе золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Фото: www.inform.kz

Сува. 7 июня. Kazakhstan Today - На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в городе Сува (Фиджи), Дарья Ахмерова завоевала вторую золотую медаль для команды Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, 20-летней спортсменке, впервые выехавшей на международные соревнования, сразу же удалось завоевать золотую медаль мирового чемпионата, с суммой двоеборья 236 килограммов (103+133). Помимо этого, Дарье удалось завоевать "малую" золотую медаль в рывке и "малую" золотую медаль в толчке.

Напомним, ранее золотую медаль первенства завоевала Карина Кузганбаева . Помимо двух золотых медалей, в копилке Казахстана также есть серебро. Его для Казахстана завоевал Артем Антропов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства