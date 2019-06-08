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Казахстанка Дарья Ахмерова завоевала второе золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

07.06.2019, 15:12 6562
Казахстанка Дарья Ахмерова завоевала второе золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Фото: www.inform.kz
Сува. 7 июня. Kazakhstan Today - На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в городе Сува (Фиджи), Дарья Ахмерова завоевала вторую золотую медаль для команды Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, 20-летней спортсменке, впервые выехавшей на международные соревнования, сразу же удалось завоевать золотую медаль мирового чемпионата, с суммой двоеборья 236 килограммов (103+133). Помимо этого, Дарье удалось завоевать "малую" золотую медаль в рывке и "малую" золотую медаль в толчке.
 
Напомним, ранее золотую медаль первенства завоевала Карина Кузганбаева. Помимо двух золотых медалей, в копилке Казахстана также есть серебро. Его для Казахстана завоевал Артем Антропов.
 

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