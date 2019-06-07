Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

"Карине не было равных в весовой категории до 81 килограмма. "Золота" она добилась с результатом 224 килограмма (98+126). Более того, Карина стала обладательницей "малой" золотой медали в рывке и "малой" золотой медали в толчке", - сообщает Национальный олимпийский комитет.
Серебро досталось кореянке Хён Чжу Чжан. Спортсменка добилась результата в 221 килограмм (97+124). Третье место осталось за россиянкой Екатерине Визгиной. Девушка завоевала "бронзу" с результатом в 206 килограммов (93+113).
Добавим, что ранее серебряную медаль чемпионата завоевал Артем Антропов.
Как сообщалось ранее, Светлана Подобедова и Ирина Некрасова вернули олимпийские награды.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства