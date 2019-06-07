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Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

06.06.2019, 14:21 5104
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Сува. 6 июня. Kazakhstan Today - В Суве (Фиджи) продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Золотую медаль в копилку Казахстана добавила Карина Кузганбаева, передаёт Kazakhstan Today.
 
"Карине не было равных в весовой категории до 81 килограмма. "Золота" она добилась с результатом 224 килограмма (98+126). Более того, Карина стала обладательницей "малой" золотой медали в рывке и "малой" золотой медали в толчке", - сообщает Национальный олимпийский комитет.
 
Серебро досталось кореянке Хён Чжу Чжан. Спортсменка добилась результата в 221 килограмм (97+124). Третье место осталось за россиянкой Екатерине Визгиной. Девушка завоевала "бронзу" с результатом в 206 килограммов (93+113).
 
Добавим, что ранее серебряную медаль чемпионата завоевал Артем Антропов. 

 

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