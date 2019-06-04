Светлана Подобедова и Ирина Некрасова вернули олимпийские награды

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские спортсмены Светлана Подобедова и Ирина Некрасова, ранее уличенные в допинге, вернули олимпийские награды, передает Kazakhstan Today.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана провел беседу со спортсменами о необходимости строгого следования правилам Олимпийской хартии и сохранения имиджа казахстанских спортсменов в глазах мировой спортивной общественности. Светлана Подобедова вернула золотую медаль Олимпиады в Лондоне, а Ирина Некрасова - серебро Олимпиады в Пекине", - сообщили в НОК.

В комитете отметили, что возврат олимпийских медалей является исполнением спортсменами решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с нарушениями антидопинговых правил .

В ближайшее время возвращенные награды будут отправлены в МОК. Национальный Олимпийский комитет Казахстана продолжит работу по возврату аннулированных олимпийских медалей", - проинформировали в НОК.

В 2016 году результаты семи спортсменов из Казахстана по тяжелой атлетике и двух борцов, которые участвовали в летних XXIX и XXX Олимпийских играх (Пекин-2008 и Лондон-2012), были аннулированы в связи с нарушениями антидопинговых правил.

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