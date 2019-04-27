МОК не может добиться возврата медалей от некоторых казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Международный олимпийский комитет (МОК) требует от казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, вернуть все награды, полученные во время проведения Олимпийских игр, передает Kazakhstan Today.

В 2016 году решениями дисциплинарной комиссии МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты семи спортсменов из Казахстана по тяжелой атлетике и двух борцов, которые участвовали в летних XXIX и XXX Олимпийских играх (Пекин-2008 и Лондон-2012), были аннулированы в связи с нарушением антидопинговых правил. Согласно решениям, атлеты были дисквалифицированы с аннулированием всех результатов и обязательством вернуть все полученные награды, пишет Olympic.kz

Однако не все нарушившие регламент спортсмены последовали предписаниям. Так, полностью вернули награды Илья Ильин, Владимир Седов, Алмас Утешев и Зульфия Чиншанло. Стоит отметить, что первым исполнил все требования МОК Илья Ильин.

Тяжелоатлетка Мария Грабовецкая обязана вернуть бронзовую медаль. Однако спортсменка отказывается это сделать и не контактирует с Федерацией. Такой же позиции придерживаются и Майя Манеза с Ириной Некрасовой. Первой необходимо вернуть золотую медаль с Игр-2012, а второй - "серебро" с ОИ-2008.

В свою очередь, Светлана Подобедова заявила, что ее медаль, завоеванная на Олимпиаде-2012, утеряна. Поиск награды все еще продолжается.

Сложности возникли и по возврату серебряной медали Олимпиады-2008, завоеванной борцом вольного стиля Таймуразом Тигиевым. Спортсмен так же, как и перечисленные выше атлеты, отказывается их вернуть. При этом в данное время он является гражданином Российской Федерации.

Наряду с этим борец Асет Мамбетов, ставший в Пекине третьим, направил личное письмо в Дисциплинарную комиссию МОК. В нем спортсмен выразил несогласие с решением и отказался от передачи награды.

Официальные повторные письма от НОК РК были направлены в национальную федерацию по тяжелой атлетике 2 апреля 2019 года, в Национальную федерацию по борьбе - 3 апреля 2019 года.

Национальный олимпийский комитет в данное время ведет работу по исполнению обязательных предписаний и решений Дисциплинарной комиссии МОК. НОК придерживается четкой политики соблюдения правил и установленных норм. "Отказ от возврата медалей и неисполнение требований МОК и в целом правил Олимпийского движения является несоблюдением Олимпийской хартии и ущемляет интересы чистых атлетов, имеющих право на получение данных медалей". Поэтому мы неоднократно призывали наши федерации исполнить все предписания. МОК неоднократно присылал в наш адрес письма с требованиями вернуть награды. Мы, в свою очередь, направляли письма в федерации от нашего имени. Последние запросы были сделаны в апреле этого года", - сказал директор по международным отношениям Алимжан Акаев.

Портал отмечает, что в данное время процедура возвращения медалей, завоеванных дисквалифицированными спортсменами, происходит по всему миру. Несколько казахстанских атлетов уже получили награды после перераспределения. Так, тяжелоатлет Денис Уланов официально стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2016 во время чемпионата мира в прошлом году. Тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова также "завоевала" бронзовую награду ОИ-2012. С опозданием чемпионкой Игр-2008 стала Алла Важенина (тяжелая атлетика).

Сменил номинал своей награды и борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев. После перепроверки допинг-проб казахстанец стал обладателем серебряной медали по итогам Олимпиады-2008.

Наконец, Ольга Рыпакова, ставшая на ОИ в Пекине четвертой, уже в скором времени получит серебряную медаль. Первый раз повышение произошло в 2017 году. Практически через год Рыпакова была признана уже серебряным призером.

Вручение медалей происходит в торжественной обстановке во время любого большого спортивного события. Каждый спортсмен вправе сам выбрать его", - говорится в сообщении.

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