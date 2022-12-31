Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам

Фото: unsplash.com

Рассказать друзьям

Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известная 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алматы.





Асаубаева выиграла свой последний матч на турнире, в то время как ее главная конкурентка - представительница Китая Тань Чжунъи в своей встрече потерпела поражение. Эта победа для Бибисары стала второй подряд на чемпионате мира, сообщает Sports.kz





18-летней казахстанской спортсменке удалось стать чемпионкой мира, после того как она занимала 12-е место после первого дня соревнований. Асаубаева также является чемпионкой мира среди юниоров.





30 декабря шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы. 28 декабря Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира. Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.





Дополнено 30.12.2022, 20.01





Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.





По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.





Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.