В решающей схватке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой

Фото: olympic.kz

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Пекин. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в финал Азиатских игр в Ханчжоу, - Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова вышла в финал Азиатских игр в Ханчжоу, сообщили в Олимпийском комитете.





Она будет биться за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.





В полуфинале спортсменка оказалась сильнее соперницы из Южной Кореи Хьеккьон Ли. Оппонентка получила три предупреждения, что и вывело Абибу в финал.









В решающей схватке она встретится с японкой Натсуми Тсунодой.





Другая дзюдоистка - Галия Тынбаева поборется за бронзу Азиатских игр.





Минтуризма и спорта РК





Среди мужчин в весе до 60 кг в полуфинал вышел Магжан Шамшадин. В четвертьфинале по методу Вазари он победил северокорейского спортсмена Кванджина Че, но в полуфинале уступил Хариму Ли из Южной Кореи.





Минтуризма и спорта РК





Теперь он поборется за бронзовую медаль с Мехрзодом Суфиевым из Таджикистана.





Еще одна казахстанская спортсменка - Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин и получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году, сообщили в Минтуризма и спорта РК.





olympic.kz





Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пятерым лучшим спортсменкам.





Перед последним этапом Елена Потапенко занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке. Итоговый результат казахстанки - 1340 баллов.





Одной из целей участия в Азиаде является завоевание лицензий на Олимпиаду в Париже. Наши спортсмены борются за путевки на Олимпийские игры в 8 видах спорта. Поздравляю Елену Потапенко с сегодняшним результатом и желаю ей успехов в Париже", - отметил глава ведомства Ермек Маржикпаев.



