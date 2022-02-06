Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали в Пекине

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ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ- Сегодня в рамках Олимпийских игр в Пекине казахстанские спортсмены соревновались в лыжных гонках, скиатлоне, в конькобежном спорте, во фристайл-могуле и шорт-треке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

фристайлу-могул среди мужчин, на которых казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд не смог пройти в третий финал олимпийского турнира, сообщает Завершились соревнования посреди мужчин, на которых казахстанский спортсменне смог пройти в третий финал олимпийского турнира, сообщает Olympic.kz

По итогам второго финала Рейхерд показал результат 76,77 балла. Этот результат не позволил ему выйти в главный финал соревнований. По правилам турнира в третий финал проходят 6 лучших спортсменов. В итоговом протоколе Рейхерд расположился на восьмом месте.

"Золото" соревнований завоевал Уолтер Уолберг из Швеции. Серебряную награду турнира завоевал Майкл Кингсберри (Канада). Замкнул тройку лидеров Икума Хоришима из Японии.

Также сегодня состоялись предварительные мужские забеги на дистанции 1000 метров. От Казахстана выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов. Он пробежал дистанцию вместе с Ли Чун Су (Южная Корея), Паскалем Дион (Канада), и Владиславом Быкановым (Израиль).

Казахстанец стал третьим в своём забеге, преодолев дистанцию за 1:24:855. Этого результата не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Напомним, что в четвертьфиналы проходят двое лучших спортсменов по итогам каждого раунда и четыре сильнейших спортсмена, занявшие третье место.

Галиахметов также выступит в забегах на 500 и 1500 метров на Олимпийских играх.

Кроме того, сегодня завершились вторые квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин. Напомним, Казахстан во второй квалификации представляли двое атлетов: Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

По итогам отборочного турнира в финал Рейхерд набрал 74.90 баллов. Этот результат позволил ему выйти в финал олимпийского турнира. Павел Колмаков по итогам квалификации занял 11-ое место и завершил участие в сегодняшних соревнованиях.

В рамках главного старта этой зимы завершились соревнования в скиатлоне среди женщин. Казахстан на турнире представили четверо атлеток: Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина. По итогам соревнований самый лучший результат среди казахстанок показала Шалыгина, которая финишировала 48-ой. Ангелина Шурыга заняла 49-ое место. Валерия Тюленева расположилась на 51-ом месте, а Надежда Степашкина заняла 58-ую строчку в итоговом протоколе.

"Золото" Олимпийских игр завоевала представительница Норвегии Тереза Йохауг. Серебряную награду взяла представительница России Наталья Непряева. Замкнула тройку лидеров Тереза Штадлобер (Австрия).

Сегодня также состоялись забеги в смешанной эстафете по шорт-треку. Казахстанские спортсмены выступили в финале В.

Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми (2:44:15), уступив команде из Нидерландов. В итоговом протоколе наша команда расположилась на пятом месте.

Отметим, что казахстанцы в полуфинале стали третьими в своем забеге (2:42.575) и не смогли пробиться в финал А, где разыгрываются олимпийские медали.

В заключительном забеге Адиль Галиахметов заменил Абзала Ажгалиева, который участвовал во всех предыдущих стартах смешанной эстафеты.

Важно отметить, что изначально команда Казахстана заняла 6 место. Однако, в результате дисквалификации команды Канады, наша сборная поднялась на строчку вверх в итоговом протоколе и заняла 5-е место.





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