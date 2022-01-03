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Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет

02.01.2022, 18:04 3001
Казахстанская шахматистка возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
Фото: Instagram/bibisarachess
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по блиц-шахматам и вице-чемпионкой по рапиду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позиции казахстанской спортсменки Бибисары Асаубаевой улучшились после удачного выступления на чемпионате мира в Польше. Асаубаева расположилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) в возрасте до 20 лет.
 
17-летняя казахстанка заняла третье место в классических шахматах в этой же возрастной группе. В мировом рейтинге среди женщин Бибисара Асаубаева заняла 10-е место в блице, 19-е - в рапиде, 33-е - в классических шахматах.
 
В рейтингах по блицу и рапиду среди девушек до 20 лет также расположились казахстанские спортсменки Меруерт Камалиденова, Асель Серикбай, Назерке Нургали, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева Амина Каирбекова, Алуа Нурманова.
 
30 декабря Асаубаева обыграла россиянку Александру Горячкину и стала чемпионкой мира по блицу. Чемпионат мира проходил в Варшаве с 25 по 30 декабря.
 

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Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве

31.12.2021, 17:42 8541
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Казахстанский спортсмен завоевал две золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Две золотые медали на открытом чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно и без кимоно в Москве завоевал Самат Айтпанбет, сообщает inform.kz.
 
Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограмм среди обладателей коричневых поясов. В общей сложности провел шесть схваток. Соперниками были представители нескольких стран.
 
Сообщается, что в открытом чемпионате "ACBJJ World open championship GI & NO GI 2021" приняли участие джитсеры из более 10 стран мира. 
 
 

Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии

25.12.2021, 21:09 16461
ПУНА. 25 ДЕКАБРЯ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в Индии на кортах индийского города Пуна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финале Данилина в дуэте с украинкой Валерией Страховой обыграла японок Фуна Козаки/Мисаки Мацуда со счетом 6:0, 2:6, 10:5, сообщает Olympic.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
 

Хочу поблагодарить Валерию за потрясающую неделю. Рада завершить сезон на победной ноте. Поеду домой, отдохну несколько дней, встречу Новый год в кругу семьи и дальше начну готовиться к следующему сезону. Мы с командой очень упорно работали весь год. Значит, всё делали правильно" - отметила Данилина.

 
Данный титул стал для Анны на турнирах под эгидой ITF World Tennis Tour уже девятым в нынешнем сезоне, и 23-м в карьере.
 
Кроме того, Данилина в нынешнем году выиграла свой первый титул WTA 250 в Польше. Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 75-ю строчку в женском мировом рейтинге парного разряда.
 
 

Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки

22.12.2021, 17:29 23901
Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава ведомства признала, что сокращение количества центров олимпийской подготовки с девяти до трёх было ошибкой, и заверила, что министерство исправит это упущение, сообщает sports.kz
 

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.

 
По её словам, время проходит, и появляются новые возможности, новые виды спорта, поэтому перед министерством стоит задача модернизации в спорте.
 

Мы примем ряд усовершенствований, при которых талантливый ребёнок будет идти от самого начала под руководством талантливых тренеров и будет знать, что он никогда не останется на улице. Когда он захочет, он сможет продолжать обучение в высшем учебном заведении. При определённых успехах он будет освобождаться от сдачи ЕНТ, будет в штате национальных команд", - рассказала министр.

 
Она добавила, что после выступления казахстанской сборной на прошедшей олимпиаде возникло очень много вопросов, в частности, к системе подготовки спортсменов, которая требует усовершенствования. 
 

Есть вопросы по подготовке резерва. После того как ребята подходят к национальной сборной, они проходят сразу в несколько организаций: и в центр олимпийской сборной, и в школу высшего мастерства. Получается, что целенаправленная подготовка размыта. Многие ребята, показывающие особые результаты, не могут пройти в штат сборной, потому что с 1994 года в сборной всего тысяча штатных единиц. Тогда было 60 видов спорта, но сейчас этого сверхнедостаточно. Мы поставили задачу в законодательном порядке увеличить штат до трёх тысяч единиц", - сообщила министр. 

 

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира

19.12.2021, 10:49 44466
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира
Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанец встретился на ринге с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем. Бой был запланирован на 12 раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию. Елеусинов победил единогласным решением судей. 
 
Казахстанский боксер считался явным фаворитом в этом поединке. Большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.
 
Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.
 
Данияр Елеусинов одержал уже одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Кроме того, он стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.
 

Стало известно имя победительницы турнира "Небесная грация"

18.12.2021, 11:37 55026
Стало известно имя победительницы турнира "Небесная грация"
Фото: mirtesen.ru
МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ - Международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" в Москве завершился абсолютной победой Лалы Крамаренко, с огромным отрывом обошедшей конкуренток, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Второй день "Небесной грации" начался с "Грации балетной". Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова открыла соревнования "Умирающим лебедем" Сен-Санса. По словам народной артистки РФ, для нее художественная гимнастика - источник технического совершенства, сообщает 5-tv.ru.
 
За полторы минуты выступления на ковре гимнастка должна показать целый спектакль, который на драматической сцене занял бы полтора часа. Нынешний экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" показал, что это возможно.
 
Старты, придуманные олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой и осуществленные ее благотворительным фондом, уже назвали революционными и прорывными. Они стали мостом между прошлым и будущим художественной гимнастики. В основу соревнований легли правила 2001-2005 годов и новые, утвержденные на период с 2022 по 2024 год. В итоге получилась максимальная концентрация красоты, трудности и зрелищности.
 
Одной из самых ярких и запоминающихся участниц турнира стала австралийская гимнастка Александра Кирой-Богатырева - 21-кратная чемпионка своей страны по художественной гимнастике. Выступление на турнире "Небесная грация" она назвала судьбоносным для себя.
 
На турнире работали несколько судейских бригад, в состав которых вошли арбитры высшей категории, судившие все мировые первенства - чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Возглавляла эту команду Елена Нефедова - судья международного класса, заслуженный тренер России и член технического комитета Европейского союза гимнастики.
 
В числе почетных гостей турнира была канадка Лори Фанг - первая в мире олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, завоевавшая золотую медаль на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Правда, в отсутствие спортсменок из СССР, который бойкотировал американскую Олимпиаду в ответ на бойкот московских Игр в 1980 году.
 
Абсолютной чемпионкой турнира "Небесная грация" стала россиянка Лала Крамаренко. Она единственная выполнила почти все легендарные элементы, вошедшие в историю гимнастики. 
 
Ранее было представлено полное видео спортивной феерии. 
 

Золотую медаль завоевал казахстанский конькобежец на чемпионате четырех континентов

17.12.2021, 12:42 67731
Золотую медаль завоевал казахстанский конькобежец на чемпионате четырех континентов
Фото: Национальный Олимпийский комитет
КАЛГАРИ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов выиграл золотую медаль на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Национального олимпийского комитета, Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал бронзу.
 
Как сообщили в комитете, ранее Екатерина Айдова завоевала "золото" на дистанции 500 метров.
 

Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA

12.12.2021, 11:51 116988
Казахстанец завоевал титул чемпиона WBA
Фото: sports.kz
АЛМАТЫ. 12 ДЕКАБРЯ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал чемпионом мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На вечере бокса MTK Kazakhstan, который прошел 11 декабря в Алматы, состоялся главный бой, в котором сразились казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО).
 
На кону стоял пояс чемпиона WBA Gold. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился все отведенное время, завершившись победой боксера из Казахстана в седьмом раунде - из-за рассечения Уорд не смог продолжить бой. В пятом раунде рефери отсчитал британцу нокдаун.
 
Камшыбек Кункабаев одержал четвертую победу в профессиональной карьере (четвертую - нокаутом) и завоевал пояс чемпиона WBA Gold. 
 
Стивен Уорд потерпел второе поражение на профи-ринге.
 
Напомним, что Камшыбек Кункабаев принимал участие в Олимпийских играх, показал высокие результаты и получил награду от министерства.
 

Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто

09.12.2021, 16:51 160081
Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто
Фото: prosports.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Полиция закрыла уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", открытое после смерти тяжелоатлета Альберта Линдера, за отсутствием состава преступления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом мама погибшего спортсмена сообщила в интервью агентству Sputnik Казахстан.
 

Уведомление о закрытии дела я получила 19 ноября. Они тянули более двух месяцев и в конце прислали бумагу. Я позвонила следователю, спросила, почему документы, которые я предоставляла о клевете, не рассматривали. Он сказал, что согласует. До сих пор согласовывает", - рассказала Наталья Линдер корреспонденту агентства. 

 
По ее словам, в рамках дела свои показания дали бронзовые олимпийские призеры - Карина Горичева и Игорь Сон, а также бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Зелимхан Абубакаров. Кроме того, была проведена очная ставка с бывшим старшим тренером сборной Сергеем Седовым.
 

На очной ставке задавали вопросы, какая лаборатория проводила допинг-контроль, откуда он узнал, что у Альберта был "грязный" результат. Седов ответил, что Альберт сам сказал об этом. Также он сказал, что контроль был не официальный, но не помнит, какая лаборатория брала тесты у Альберта", - пояснила Наталья Линдер.

 
Она сообщила, что сегодня написала заявление по статье "Клевета", поскольку в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.
 

Сергей Седов, тренер Альберта, после смерти Альберта дал интервью СМИ. Он сказал, что результаты четырех допинг-контролей моего сына были чистые, пятый оказался "грязным". Там он рассказывает, как приезжает допинговая компания, дает баночки, заполняются документы. Потом мы узнаем, что Альберт проходил 29 допинг-контролей, все они были чистые. По этому факту я написала заявление, хотя и до этого все документы предоставляла полиции", - отметила мама тяжелоатлета.

 
Между тем в документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб - и все они были чистыми.
 
Напомним, о смерти казахстанского тяжелоатлета, которому было всего 24 года, стало известно 17 сентября. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". 

После смерти Линдера казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.

После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.

Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.  

Также от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Бахыт Ахметов.
 

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