14.04.2023, 08:37 9236
Казахстанские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате Азии в Астане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свои финалы выиграли Санжар Досжан (до 70 килограммов) и Болат Сакаев (до 79 килограммов).
Как сообщили в Минкультуры и спорта РК, Санжар Досжанов, выступающий в весе до 70 кг, в финале одолел спортсмена из Узбекистана Зафарбека Отахонова. Счет противостояния - 2:0 в пользу нашего борца.
Болат Сакаев, выступающий в весовой категории до 79 кг, в финальной схватке был сильнее Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана. Финальный счет - 7:4 в пользу казахстанца. Отметим, что соперник Сакаева - опытный борец и обладатель бронзовой медали Олимпиады в Токио (74 кг).
Таким образом, у Казахстана пять золотых наград на континентальном первенстве в Астане. Ранее победу праздновали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.
Также в активе команды по итогам первого дня есть бронзовая медаль. Третьим стал Рахат Калжан в категории до 57 килограммов.
Как сообщалось ранее, в женских соревнованиях казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, одолела японку Сумире Ниикуру и завоевала золотую награду.
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15.04.2023, 16:06 716
Рыбакина вывела казахстанскую сборную в финал чемпионата мира
Фото: ktf.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на чемпионат мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
7-я ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:2 в рамках противостояния между сборными Казахстана и Польши к квалификации Кубка Билли Джина Кинга, - сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех в матче с Польшей. А вместе с ним и путевку в групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года.
В заключительной, ничего не решающей парной игре сыграют Анна Данилина/Юлия Путинцева против Алисии Росольской/Вероники Фальковской", - сообщили в федерации.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
15.04.2023, 12:28 2631
Токаев поздравил казахстанских борцов с успешным выступлением на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Акорда.
Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому - блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", - говорится в поздравлении президента.
Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.
Напомним, чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе состоялся с 9 по 14 апреля 2023 года в Астане. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.
В соревнованиях по вольной борьбе золото завоевали Санжар Досжан (70 кг), Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Азамат Даулетбеков (86 кг). Серебряные медали у Ризабека Айтмухана (92 кг) и Юсупа Батырмурзаева (125 кг). Бронзу взял Рахат Калжан (57 кг).
По результатам соревнований у мужской сборной 1-е общекомандное место.
В женской борьбе золото взяли Жамиля Бакбергенова (72 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг); бронзу - Марина Седнева (55 кг), Нилуфар Раймова (57 кг) и Елена Шалыгина (68 кг).
В соревнованиях по греко-римской борьбе золотую медаль завоевал Ибрагим Магомедов (72 кг). Серебро взяли Диас Кален (82 кг) и Нурсултан Турсынов (87 кг). Бронзовые медали у 5 спортсменов - Амангали Бекболатова (55 кг), Мухамедали Мамурбека (63 кг), Алмата Кебиспаева (67 кг), Олжаса Сырлыбая (97 кг) и Алимхана Сыздыкова.
14.04.2023, 17:45 7036
В Казахстане планируется массово развивать настольный теннис
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В стране планируют развить настольный теннис на уровне массового вида спорта при поддержке ведущего казахстанского букмекера Olimpbet.
14 апреля в Астане Федерация настольного тенниса Казахстана и букмекерская контора Olimpbet объявили о начале сотрудничества. На пресс-конференции, состоявшейся в Центре настольного тенниса Астаны, было рассказано о том, что Olimpbet поддержит проведение различных республиканских турниров.
Мы прекрасно знаем, какой народной любовью пользуется у нас настольный теннис. В него играют и детвора во дворе, и глава государства во время официальных визитов. Этот спорт доступен практически каждому - в нем при наличии таланта можно достичь стремительных успехов", - сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.
По словам генерального секретаря Федерации настольного тенниса РК Данила Пака, благодаря партнерству стимул получит развитие настольного тенниса в регионах страны. Будет приобретаться современное оборудование, экипировка для тренировок и игр. Чаще будут проводиться тренерские курсы и мастер-классы для наставников из небольших городов страны.
Как подчеркнул вице-президент ФНТ Ильсияр Канагатов, примечательно, что совместный путь федерации и Olimpbet начинается в преддверии чемпионата мира по настольному теннису в ЮАР, где выступят лучшие спортсмены Казахстана. Ожидается, что 2023 год станет по-настоящему прорывным для настольного тенниса в стране.
В планах партнеров сделать все возможное, чтобы настольный теннис (как профессиональный, так и любительский) обрел еще большую узнаваемость у болельщиков в Казахстане, а также укрепить фундаментальную базу подготовки ведущих теннисистов страны.
12.04.2023, 21:11 16231
Казахстан выиграл третью золотую медаль на ЧА по борьбе
Фото: Facebook/Асхат Оралов
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В женских соревнованиях казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, одолела японку Сумире Ниикуру и завоевала золотую награду континентального первенства, проходящего в Астане. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на своей странице в Facebook.
Счет финальной схватки - 5:1 в пользу нашей спортсменки, ставшей таким образом трехкратным чемпионом Азии", - написал глава МКС.
Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на этом турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.
11.04.2023, 17:22 24476
Концепцию развития физкультуры и спорта утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы.
Документ опубликован на сайте adilet.zan.kz.
Новый этап развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы будет предусматривать обеспечение непрерывной подготовки национальных сборных команд, спортивного резерва страны, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом и логическое завершение начатых преобразований", - говорится в документе.
Реализация концепции, по мнению авторов документа, приведет к принципиальным изменениям в области физической культуры и спорта. В их числе: качественный уровень спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также пополнение национальных сборных спортсменами высокого класса для обеспечения конкурентоспособности казахстанского спорта на международной арене.
В документе перечислены основные принципы в области физкультуры и спорта:
- приоритетность развития массового спорта, в том числе среди детей и молодежи;
- равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан;
- непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;
- добровольность занятий физической культурой и спортом;
- оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;
- равное уважение к занятиям физической культурой, любительским и профессиональным спортом;
- запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;
- развитие спорта высших достижений, отстаивающего честь республики на международных спортивных соревнованиях;
- содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.
Для реализации приоритетных целей, задач и направлений развития спорта и физической культуры будут применены следующие подходы:
- системность и комплексность развития отрасли;
- обоснованность и приоритетность принимаемых решений.
Основные подходы концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.
Непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировом уровне", - подчеркивается в документе.
В концепции также прописано, как в стране будут развивать массовый спорт.
Его планируют разбить на возрастные категории: 3-5 лет (дошкольный возраст), 6-13 лет (дети), 14-18 лет (подростки), 19-35 лет (молодежный возраст), 36-65 лет (средний возраст), 65+ (старший возраст).
Для каждой категории будут предусмотрены мероприятия, направленные на учет возрастных, физиологических особенностей населения и других условий, как, например, доступность инфраструктуры.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
11.04.2023, 08:53 27771
Во второй партии матча за мировую шахматную корону победил Ян Непомнящий
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: kazchess.kz/Сергей Алексеенок
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россиянин Ян Непомнящий выиграл вторую партию в матче за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане. Его соперник, китаец Дин Лижэнь, сдался после 29 ходов. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры РК.
Непомнящий, игравший черными фигурами, повел в серии со счетом 1,5-0,5. Напомним, что первая партия поединка завершилась ничьей. Сегодня у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.
По правилам всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.
10.04.2023, 20:39 31051
Казахстанец завоевал золото чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На второй день проходящего в Астане чемпионата Азии по греко-римской борьбе казахстанские борцы приняли участие в розыгрыше медалей во всех пяти весовых категориях.
В весе до 72 кг золото завоевал казахстанец Ибрагим Магомадов. В финальной схватке казахстанец оказался сильнее соперника из Ирана Саида Али Именталабфумани - 5:2.
Медаль Ибрагима Магомадова стала первым золотом в копилке казахстанской сборной.
10.04.2023, 08:54 34721
Чемпионат мира по шахматам в Астане: первая партия матча за мировую шахматную корону завершилась ничьей
Фото: kazchess.kz
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года. Об этом сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
За шахматную корону будут бороться ведущие спортсмены Ян Непомнящий - победитель турнира претендентов 2022 года и Дин Лижэнь, занявший второе место в указанном соревновании.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
Как сообщалось ранее, матчами за титул чемпиона мира программа турнира не ограничится, 17-19 апреля казахстанские шахматистки проведут серию матчей по рапиду и блицу со сборной мира, за которую сыграют известные зарубежные спортсменки.
Сейчас этот вид спорта переживает в Казахстане невиданный ранее подъем. Наши чемпионки покоряют большие турниры, а в шахматных секциях, вдохновляясь этими успехами, занимаются все больше детей. Так, в 2022 году более 253 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всей республике, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в 654 школах для почти 28 тысяч детей, как факультатив", - сказал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.
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