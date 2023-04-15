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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате Азии в Астане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Свои финалы выиграли Санжар Досжан (до 70 килограммов) и Болат Сакаев (до 79 килограммов).





Как сообщили в Минкультуры и спорта РК, Санжар Досжанов, выступающий в весе до 70 кг, в финале одолел спортсмена из Узбекистана Зафарбека Отахонова. Счет противостояния - 2:0 в пользу нашего борца.





Болат Сакаев, выступающий в весовой категории до 79 кг, в финальной схватке был сильнее Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана. Финальный счет - 7:4 в пользу казахстанца. Отметим, что соперник Сакаева - опытный борец и обладатель бронзовой медали Олимпиады в Токио (74 кг).





Таким образом, у Казахстана пять золотых наград на континентальном первенстве в Астане. Ранее победу праздновали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.





Также в активе команды по итогам первого дня есть бронзовая медаль. Третьим стал Рахат Калжан в категории до 57 килограммов.



