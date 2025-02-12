11.02.2025, 10:07 16656
Казахстанские фристайлисты завоевали золотую медаль на Азиатских играх
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике принесла стране вторую золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщили в пресс-службе НОК РК.
Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Шерзоду Хаширбаеву и Роману Иванову удалось обойти фаворитов - две команды Китая. Во второй попытке фристайлистам удалось набрать 97,92 балла. Данный результат стал победным. Следом расположился Китай - 93,48 балла. Третье место осталось также за китайцами - 91,57 балла", - отметили в НОК.
Асан Асылхан и Динмухаммед Райымкулов стали четвертыми - 83,96 балла.
Отмечается, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта.
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12.02.2025, 13:00 286
Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр в Харбине
Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра. Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев", - сообщили в комитете.
Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.
Ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.
Напомним, 8 февраля, серебро в лыжном спринте Казахстану принес Константин Борцов. 10 февраля еще один казахстанский лыжник - Олжас Климин - завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2025.
12.02.2025, 09:52 2326
Казахстанские лыжницы завоевали серебро на Азиаде-2025
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.
Нашу страну в эстафете представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Спортсменки показали на финише 55:24.5. Первыми стали китаянки - 53:59.3. Япония замкнула тройку лучших - 56:38.1", - говорится в сообщении.
В активе сборной Казахстана - 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
11.02.2025, 18:38 9086
Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль ЧА
Фото: olympic.kz
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Бангкок. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Тайланде, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом", - заявили в комитете.
Отмечается, что вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана.
Напомним, в прошлом году казахстанский велогонщик Николя Винокуров стал чемпионом Азии.
11.02.2025, 11:01 14601
Азиада-2025: Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью
Фото: Минтуризма и спорта
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Харбине завершился спринт на 10 км среди мужчин, где казахстанец Вадим Куралес завоевал серебряную медаль. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма и спорта.
Также в топ-10 вошли три наших биатлониста: Владислав Киреев финишировал первым, Асет Дюсенов шестым (30:40.6), а Александр Мухин занял седьмое место (31:03.8).
Таким образом, в активе сборной Казахстана 13 медалей - три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
11.02.2025, 10:54 15436
Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото на Азиаде
Фото: Минтуризма и спорта
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на IX зимних Азиатских играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Это уже третья золотая медаль для сборной Казахстана на этих Играх.
Напомним, ранее золотую медаль завоевали казахстанские фристайлисты.
В активе сборной Казахстана - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
11.02.2025, 08:42 18031
Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль на Азиаде-2025
Фото: Нургали Жумагазы, НОК РК
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2025. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.
Аяна Жолдас и Ардана Маханова показали третий результат в синхронных прыжках. Первое место заняла команда Китая. На втором месте также расположились китаянки.
Добавим, что теперь в активе команды Казахстана по фристайл-акробатике три медали. Ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях, а смешанная команда завоевала "серебро".
Таким образом, в копилке сборной Казахстана - одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
10.02.2025, 09:28 32461
Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиатских игр
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по лыжным гонкам Олжас Климин поднялся на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.
Казахстанский спортсмен успешно представил страну на дистанции 10 километров свободным стилем. Финишное время Климина составило 21:20.3. Победу одержал японец Харуки Ямашита - 21:06.5. Вторым стал его сокомандник Такацуга Уда - 21:16.5", - говорится в сообщении.
Это девятая медаль в копилке сборной Казахстана на Азиаде. В активе Казахстана одно золото, пять серебряных наград и три бронзы.
10.02.2025, 08:46 33521
Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль на Азиаде
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК Казахстана.
Наши атлеты отметились вторым местом в соревнованиях среди смешанных команд. В этом виде программы страну представили Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев и Асан Асылхан", - говорится в сообщении.
В сумме казахстанские спортсмены набрали 235,39 балла, что и принесло сборной серебряную медаль. Китай занял первое место, а Япония финишировала на третьей строчке.
Отметим, что днем ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях.
Сегодня, 10 февраля, на Азиатских играх-2025 состоится очередной соревновательный день. Медали будут разыграны в соревнованиях по лыжным гонкам, конькобежному спорту, фристайл-акробатике.
Расписание выступлений атлетов сборной Казахстана.
Вид спорта: Керлинг, женщины. Групповой раунд
Кто: Тайбэй - Казахстан, Казахстан - Китай
Начало: 06.00; 16.00
Вид спорта: Керлинг, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Филиппины
Начало: 06.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика. Смешанные командные соревнования
Кто: Команда Казахстана
Начало: 08.00
Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины. Гонка на 10 километров
Кто: Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Ернар Нурсбеков
Начало: 08.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, мужчины (500 метров), женщины (3000 метров), мужской командный спринт. Финалы
Кто: Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Арина Ильященко, мужская команда Казахстана
Начало: 09.00
Вид спорта: Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 09.00
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?