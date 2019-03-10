Казахстанские лыжники завоевали пятую медаль Универсиады-2019

Красноярск. 9 марта. Kazakhstan Today - Лыжники принесли Казахстану пятую медаль Универсиады-2019, передает Kazakhstan Today.

На зимней Универсиаде-2019 в российском Красноярске прошла лыжная эстафетная гонка у мужчин. Лучшее время показали представители страны-хозяйки студенческих игр, на втором месте - команда Казахстана в составе Ивана Люфта, Асета Дюсенова, Никиты Гридина и Олжаса Климина, третью строчку заняли финны, сообщает Sports.kz .

Таким образом, казахстанская сборная выиграла уже пятую награду нынешней Универсиады и вторую серебряную. Также в копилке Казахстана - три бронзы. Игры завершатся 12 марта.

Лыжные гонки. Универсиада-2019. Красноярск (Россия)

Мужчины. Эстафета. 4?7,5 километра

1. Россия - 1:15:22.2

2. Казахстан (Иван Люфт, Асет Дюсенов, Никита Гридин, Олжас Климин) - +1:26.6

3. Финляндия - +1:46.9.

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