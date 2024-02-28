Казахстанские спортсменки завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта

На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей

Фото: комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во второй день проходящего на Филиппинах XI чемпионата Азии по водным видам казахстанские спортсменки Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина завоевали золото, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.





Спортсменки стали чемпионками в синхронных прыжках в воду с вышки. Накануне они завоевали серебро в прыжках с трехметрового трамплина.





На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.