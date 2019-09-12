Казахстанский "Барыс" одержал победу в матче с хабаровским "Амуром"

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский "Барыс" выиграл второй подряд выездной матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Kazakhstan Today.

Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде встречался с хабаровским "Амуром", пишет Sports.kz .

Команды уже играли в этом сезоне в Нур-Султане, тогда казахстанский клуб взял верх со счетом 3:2. Сегодня же стартовый отрезок времени остался без заброшенных шайб, во втором сумели забросить сперва хозяева усилиями Игоря Руденкова, а затем уже Роман Старченко уравнял шансы на успех. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где развернулась достаточно грубая борьба и все решила шайба Эрика Тангрэйди, а затем Никита Михайлис реализовал буллит. 3:1 - вторая подряд гостевая победа казахстанского клуба.

Следующий матч "Барыс" проведет 13 сентября на выезде против владивостокского "Адмирала".

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