Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира

Фото: sports.kz
Как пишут Vesti.kz, поединок казахстанца против французского спортсмена стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.
В третьем раунде Алимханулы после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого он продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.
Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.
Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.
6 ноября казахстанский боксер Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу.