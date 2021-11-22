Система Orphus

Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира

21.11.2021, 12:21 18658
Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишут Vesti.kz, поединок казахстанца против французского спортсмена стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.
 
В третьем раунде Алимханулы после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого он продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой. 
 
Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.
 
Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.
 
 

Комментарии

новости по теме

Депутат предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане

17.11.2021, 14:43 54811
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилисмен Казыбек Иса предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане. По мнению депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - сообщил депутат в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

 
По его мнению, несмотря на потраченные миллиарды, казахстанский футбол не показывает хороших результатов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место, в то время как Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте, сообщил депутат. 
 

За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов", - заявил Иса. 

 
По словам мажилисмена, ни один из казахстанских клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. 
 

Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.

 
Иса предлагает приватизировать футбольные клубы и прекратить их госфинансирование. 
 

В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - подчеркнул депутат.

 
Он также считает, что народу должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль. 
 

Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - резюмировал мажилисмен.


Ранее сообщалось, что Антикор расследует дело о хищении средств в футбольном клубе "Астана". Согласно сведениям, опубликованным в одном из telegram-каналов, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров.
 

Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022

14.11.2021, 11:16 86671
Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла против Франции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sports.kz, стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;
 
Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.
 
Талгат Байсуфинов решил выставить экспериментальный состав, в свою очередь Дидье Дешам отнесся к поединку серьезно. Уже на шестой минуте счет открыл Килиан Мбаппе, а следом забил еще два, оформив хет-трик за 26 минут, на этом первая половина была закончена. 
 
Во второй части игры дубль сделал Карим Бензема, пошли замены - и Адриен Рабьо вколотил мяч головой в сетку после углового, а итог подвели Антуан Гризманн и Мбаппе. 8:0 - значительно сильнее французы, казахстанцы же ничего опасного у ворот соперника не создали.
 
Таким образом, Казахстан по итогам отборочного раунда сыграл три ничьи и проиграл пять матчей, набрав три очка стал последним в группе D.
 
Франция - Казахстан 8:0 (3:0)
 
Голы: Мбаппе 6 (1:0), Мбаппе 12 (2:0), Мбаппе 32 (3:0), Бензема 55 (4:0), Бензема 59 (5:0), Рабьо 75 (6:0), Гризманн с пенальти 84 (7:0), Мбаппе 87 (8:0). 
 

Казахстанские самбисты завоевали золото на чемпионате мира

13.11.2021, 12:41 92017
ТАШКЕНТ. 13 НОЯБРЯ - Рахат Жананиет и Гульдана Алмуханбетова стали первыми на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает Vesti.kz.
 
В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова. 
 
Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.
 
При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов