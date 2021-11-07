Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу

БЕЛГРАД. 6 НОЯБРЯ - В Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как и ожидалось, конкуренция во встрече была высокой. Это показал первый раунд, который получился достаточно ровным. Оба боксера атаковали, имели успех и забирали отдельные эпизоды. Однако небольшой перевес был в сторону Темиртаса", - сообщает olympic.kz.
Во втором Жусупов уже доминировал. Он полностью забрал трехминутку, вырвавшись вперед. До "золота" оставалось только грамотно поработать в заключительном раунде.
Казахстанский боксер показал класс, отправив оппонента в нокдаун и уверенно забрал золото.
Ранее сообщалось, что школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо.