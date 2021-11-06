Школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстанская школьница Снежана Даниленко стала серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13-летняя школьница из города Шардара Туркестанской области Снежана Даниленко заняла второе место в весовой категории до 40 килограммов", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Соревнования проходили в Греции, на острове Крит, в городе Ираклионе. В чемпионате приняли участие более 1 тысячи спортсменов из 25 государств.
Я занимаюсь тхэквондо с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта, он развивает силу, выносливость, смелость и упорство в достижении поставленных целей. Перед соревнованиями я всегда настраиваюсь на победу, и у меня это получается. В этом меня поддерживают мои родители, мои школьные учителя и мой тренер. В будущем я хочу достичь еще лучших результатов и стать чемпионкой мира", - рассказала серебряный призер чемпионата Европы Снежана Даниленко.
В пресс-службе ведомства отметили, что это не первая победа юной спортсменки. Ранее она завоевывала призовые места на международных соревнованиях в России, Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом году Снежана заняла первое место в чемпионате Азии. В ее спортивной копилке уже 63 медали. Также юная тхэквондистка является обладателем кубка "Спортсмен года".
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.