Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

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ТАЛДЫКОРГАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане прошел Чемпионат РК по муайтай среди мужчин и женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии участвовали вице-президент федерации муайтай РК Фархат Аманкулов, генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств Казахстана, заслуженный деятель РК Байкенже Бельбаев, исполянющий обязанности начальника Департамента КНБ РК по Алматинской области Рустам Ибраев, руководитель управления физической культуры и спорта Нурбахыт Тенизбаев.

Состязались более 200 спортсменов из 11 регионов страны.

Финальные бои прошли с элементами шоу-программы и с использованием свето-звукового оборудования.

Турнир являлся отборочным на Чемпионат мира, который состоится в декабре этого года на острове Пхукет (Королевство Таиланд).

Федерация муайтай Казахстана наградила денежными призами спортсменов и участников чемпионата.

Награждены званиями: "Лучшая техника" - Галиев Абиль; "Молодой перспективный боец" - Канат Алижан; "За волю к победе" отмечены трое бойцов - Каким Алишер, Касен Еркебулан, Ыбрай Чингизхан; "Лучший судья" - Мухамбеталиев Багитжан.

В неофициальном командном зачете с шестью золотыми медалями первое место у команды Алматинской области.

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана. Чемпионат прошел при поддержке Управления физической культуры и спорта области, регионального филиала Ассоциации боевых искусств и ДКНБ РК по Алматинской области.

К слову, для развития массового спорта в 2021 году в регионе из бюджета было выделено 21,5 млрд тенге. Спортсмены Алматинской области регулярно становтяся призерами на международных соревнованиях.

Так, уроженец города Текели Жаксыбек Аймаханов в полусреднем весе до 77,1 килограмма завоевал бронзовую медаль на первом чемпионате Центральной Азии по ММА, который проходил 8-11 октября в узбекском городе Нукусе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Защищать честь страны на международном старте отправились 17 бойцов. 12 из них вернулись домой с медалями разного номинала.

Ранее казахстанская тяжелоатлетка из Жетысу завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира. Спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов.