Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира

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Казахстанец встретился на ринге с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем. Бой был запланирован на 12 раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию. Елеусинов победил единогласным решением судей.
Казахстанский боксер считался явным фаворитом в этом поединке. Большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.
Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.
Данияр Елеусинов одержал уже одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Кроме того, он стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.