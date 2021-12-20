Казахстанский боксер Данияр Елеусинов стал чемпионом мира

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МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ - Международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" в Москве завершился абсолютной победой Лалы Крамаренко, с огромным отрывом обошедшей конкуренток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Второй день "Небесной грации" начался с "Грации балетной". Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова открыла соревнования "Умирающим лебедем" Сен-Санса. По словам народной артистки РФ, для нее художественная гимнастика - источник технического совершенства, сообщает 5-tv.ru

За полторы минуты выступления на ковре гимнастка должна показать целый спектакль, который на драматической сцене занял бы полтора часа. Нынешний экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" показал, что это возможно.

Старты, придуманные олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой и осуществленные ее благотворительным фондом, уже назвали революционными и прорывными. Они стали мостом между прошлым и будущим художественной гимнастики. В основу соревнований легли правила 2001-2005 годов и новые, утвержденные на период с 2022 по 2024 год. В итоге получилась максимальная концентрация красоты, трудности и зрелищности.

Одной из самых ярких и запоминающихся участниц турнира стала австралийская гимнастка Александра Кирой-Богатырева - 21-кратная чемпионка своей страны по художественной гимнастике. Выступление на турнире "Небесная грация" она назвала судьбоносным для себя.

На турнире работали несколько судейских бригад, в состав которых вошли арбитры высшей категории, судившие все мировые первенства - чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Возглавляла эту команду Елена Нефедова - судья международного класса, заслуженный тренер России и член технического комитета Европейского союза гимнастики.

В числе почетных гостей турнира была канадка Лори Фанг - первая в мире олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, завоевавшая золотую медаль на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Правда, в отсутствие спортсменок из СССР, который бойкотировал американскую Олимпиаду в ответ на бойкот московских Игр в 1980 году.

Абсолютной чемпионкой турнира "Небесная грация" стала россиянка Лала Крамаренко. Она единственная выполнила почти все легендарные элементы, вошедшие в историю гимнастики.