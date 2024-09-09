08.09.2024, 11:35 16521
Казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20
Фото: НОК
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Мадрид. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Испании, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Ризабек стал лучшим в весе до 97 килограммов, уверенно выиграв все схватки. В финале он боролся против Хетага Карсанова. И уже в самом начале захватил преимущество. В итоге наш спортсмен выиграл досрочно - 10-0", - проинформировали в пресс-службе.
В НОК отметили, что в прошлом году Айтмухан завоевал золото на взрослом чемпионате мира. Тогда он выиграл в категории до 92 килограммов.
Ранее казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе.
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08.09.2024, 19:35 10921
Церемония открытия V Всемирных игр кочевников началась в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия V Всемирных игр кочевников началась на стадионе Astana Arena в столице Казахстана Астане.
В шоу примут участие около трех тысяч артистов. Для тех, кто не сможет посетить церемонию лично, будет организована прямая трансляция на телеканале Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, Хабар", - проинформировали в Министерстве культуры и информации РК.
Напомним, V Всемирные игры кочевников продлятся с 8 по 13 сентября 2024 года.
V Всемирные игры кочевников - уникальное международное спортивное событие, посвященное этническим видам спорта, которые берут начало в традициях кочевых народов Центральной Азии. Как отметили в Минкультуры, мероприятие станет важной площадкой для демонстрации богатейшего культурного и исторического наследия Казахстана.
Главной темой V Всемирных игр кочевников станет девиз "Ұлы дала дүбірі".
Участники будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей.
Всемирные игры кочевников были учреждены для популяризации этнических видов спорта и культурного наследия кочевых народов. Первые игры прошли в 2014 году в Чолпон-Ате. С тех пор каждые два года - это событие собирает всё больше участников и зрителей, подчеркивая глобальное значение кочевой культуры.
08.09.2024, 17:00 13061
Рыпакова избрана членом исполкома Олимпийского совета Азии
За Ольгу Рыпакову участники Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения проголосовали единогласно
Фото: olympic.kz
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова избрана членом исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая в данный момент проходит в Дели. За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.
Ранее Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК.
08.09.2024, 12:47 15341
В Астане стартовали первые соревнования V Всемирных игр кочевников
Фото: gov.kz
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана Астане стартовали первые соревнования V Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта.
В частности, сегодня начались соревнования по жамбы ату, которые пройдут в венгерском стиле.
Национальная сборная Казахстана представлена такими участниками, как Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкөз, Батыр Бексауыт и Абзал Тулыбеков", - проинформировали в пресс-службе.
Также сегодня состоится церемония открытие V Всемирных игр кочевников.
Перед началом церемонии открытия Всемирных игр кочевников, 8 сентября в 16.00, состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В программе будет представлена яркая палитра казахской культуры через музыку, танцы и традиционные искусства. После завершения концерта начнется официальное открытие в 19.00. Шоу обещает стать масштабным 2-часовым музыкально-театрализованным представлением с использованием современных сценических технологий и мультимедийного оформления", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
Отмечается, что главной темой V Всемирных игр кочевников станет девиз "Ұлы дала дүбірі".
Участники будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей", - добавили в ведомстве.
Ранее президент провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников.
08.09.2024, 09:10 18031
Сборная Казахстана завершила Паралимпийские игры с девятью медалями
Фото: gov.kz
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Париж. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Республики Казахстан завершила Паралимпийские игры в Париже с девятью медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В активе сборной Казахстана девять наград. Золото завоевали Давид Дегтярев, Акмарал Науатбек. Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов, дзюдоист Ергали Шамей, пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова и Зарина Райфова показали третий результат", - проинформировали в комитете.
Ранее парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков завоевал бронзовую медаль в весе свыше 90 килограммов.
07.09.2024, 09:14 26446
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии
Фото: kff.kz
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Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова и дома смогла добиться сенсационной ничьей с командой Норвегии - 0:0, сообщает Sports.kz.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов;
Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанд, Серлот.
Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.
Кроме того, второй матч группы, в котором встречались сборные Словении и Австрии, также завершился вничью - 1:1. У словенцев забил Беньямин Шешко (16-я минута, с пенальти), а у австрийцев отличился Конрад Лаймер (28-я).
Таким образом, после первого тура все четыре команды имеют по одному очку. Австрия и Словения формально делят первое место, поскольку их ничьи оказались результативными, а Казахстан и Норвегия расположились на третьем и четвертом местах турнирной таблицы.
Свой следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Словении девятого сентября в Любляне.
07.09.2024, 09:00 27131
По итогам девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана семь медалей
Фото: МТС РК
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Париж. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Парадзюдо
Выступая в категории J1 в весовой категории 73 кг, Ерали Шамей стал серебряным призером Парижской Паралимпиады, уступив в финальной схватке румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.
В матче за третье место Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль, пополнив копилку сборной страны.
Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Спортсменка уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани - серебряному призеру прошлой Паралимпиады.
Параплавание
Зульфия Габидуллина завершила свое выступление на Паралимпийских играх на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S4), заняв 7- е место с результатом 43.75 секунды.
В категории S5 мужские соревнования на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и занял 7-е место.
Параканоэ
Жаныл Балтабаева выступила в категории VL3 на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1: 04.72.
Бибарыс Метатай вышел в полуфинал в категории KL2 на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.
06.09.2024, 20:36 30856
Казахстанец стал серебряным призером Паралимпиады
Фото: Olympic.kz
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Еркебулан Шамей завершил выступление на Паралимпийских играх-2024 с серебряной медалью, сообщает пресс-служба Olympic.kz.
Он показала второй результат в парадзюдо. Шамей дошел до финала в весе до 73 кг (категория J1).
В решающей схватке ему противостоял Флорин-Александру Болога из Румынии. Победу в противостоянии праздновал оппонент. Шамей завершил выступление с серебром.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь семь наград. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) и Даяна Федосова (парадзюдо) показали третий результат.
06.09.2024, 19:42 30526
Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады-2024
Фото: Olympic.kz
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Даяна Федосовова, выступающая в парадзюдо, стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Olympic.kz.
Она стала третьей в весе до 57 кг (категория J2). В схватке за бронзовую награду Даяна оказалась сильнее Донду Есилюрт из Турции.
На сегодня у Казахстана шесть медалей. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) показал третий результат.
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