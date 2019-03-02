Казахстанского лыжника Полторанина освободили из-под стражи в Австрии

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин освобожден из австрийской тюрьмы, в которую был заключен 27 февраля за 1,5 часа до старта соревнований Чемпионата мира, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 27 февраля лыжник казахстанской команды был задержан в рамках международного расследования о нарушении антидопинговых правил.

"Сейчас наш спортсмен находится в городе Зеефельд. Алексей физически чувствует себя, насколько это возможно, нормально. Решение о дальнейшем участии казахстанского лыжника в соревнованиях чемпионата мира будет озвучено позднее, как и причины произошедшего. На данный момент мы просто рады, что этот кошмар окончен", - поделилась пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

27 февраля Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров классическим ходом в рамках чемпионата мира в Австрии. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что ведущего лыжника страны задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

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