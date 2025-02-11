10.02.2025, 08:46 13826

Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль на Азиаде

В копилке Казахстана 1 золото, 5 серебряных медалей и 2 бронзы.
Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль на Азиаде
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК Казахстана.

Наши атлеты отметились вторым местом в соревнованиях среди смешанных команд. В этом виде программы страну представили Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев и Асан Асылхан", - говорится в сообщении.


В сумме казахстанские спортсмены набрали 235,39 балла, что и принесло сборной серебряную медаль. Китай занял первое место, а Япония финишировала на третьей строчке.

Отметим, что днем ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях.

Сегодня, 10 февраля, на Азиатских играх-2025 состоится очередной соревновательный день. Медали будут разыграны в соревнованиях по лыжным гонкам, конькобежному спорту, фристайл-акробатике.

Расписание выступлений атлетов сборной Казахстана.

Вид спорта: Керлинг, женщины. Групповой раунд

Кто: Тайбэй - Казахстан, Казахстан - Китай

Начало: 06.00; 16.00

Вид спорта: Керлинг, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Филиппины

Начало: 06.00

Вид спорта: Фристайл-акробатика. Смешанные командные соревнования

Кто: Команда Казахстана

Начало: 08.00

Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины. Гонка на 10 километров

Кто: Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Ернар Нурсбеков

Начало: 08.00

Вид спорта: Конькобежный спорт, мужчины (500 метров), женщины (3000 метров), мужской командный спринт. Финалы

Кто: Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Арина Ильященко, мужская команда Казахстана

Начало: 09.00

Вид спорта: Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Южная Корея

Начало: 09.00
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:медальАзиатские игры

новости по теме

10.02.2025, 09:28 12766

Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиатских игр

Это девятая медаль в копилке сборной Казахстана на Азиаде
Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиатских игр
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по лыжным гонкам Олжас Климин поднялся на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.

Казахстанский спортсмен успешно представил страну на дистанции 10 километров свободным стилем. Финишное время Климина составило 21:20.3. Победу одержал японец Харуки Ямашита - 21:06.5. Вторым стал его сокомандник Такацуга Уда - 21:16.5", - говорится в сообщении.


Это девятая медаль в копилке сборной Казахстана на Азиаде. В активе Казахстана одно золото, пять серебряных наград и три бронзы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:медальАзиатские игры
09.02.2025, 11:41 33401

Впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке

Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами
Впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК РК.

Первое золото стране на этих играх шорт-трекисты принесли по итогам мужской эстафеты.

Казахстан в финале опередил Японию (второе место) и Китай (третье место). Южная Корея, выступавшая в статусе фаворита, получила пенальти.

Триумфаторами стали Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен.

Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиатских игр. Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами. Все они были завоеваны в эстафетах.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025, а женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль.

Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.

Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КазахстанАзиатские игрымедаль
09.02.2025, 10:15 36246

Казахстан завоевал еще одно серебро Азиатских игр-2025

Отличилась женская команда по шорт-треку
Казахстан завоевал еще одно серебро Азиатских игр-2025
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-службу НОК РК

Казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете. Страну в финале представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан.

Первое место занял Китай. Япония показала третий результат.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025.

Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.

Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Казахстанцымедальазартные игры
09.02.2025, 09:42 37001

Фристайл-акробатка Аяна Жолдас завоевала бронзу Азиатских игр-2025

В финале спортсменка за свой прыжок получила 76,54 балла
Фристайл-акробатка Аяна Жолдас завоевала бронзу Азиатских игр-2025
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК РК.

В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей бронзу.

Победу одержала китаянка Чю Мэньтао - 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) - 81,58.

Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал.

Ранее мужская сборная Казахстана по хоккею на Азиатских играх в Харбине одержала победу над Японией.

Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.

Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Азиатские игрыказахстанкамедаль
08.02.2025, 11:38 46996

Азиатские игры: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией

Следующий матч команда проведет 10 февраля против сборной Южной Кореи
Азиатские игры: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией
Фото: НОК/Сали Сабиров
Иерусалим. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по хоккею на Азиатских играх в Харбине одержала победу над Японией, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Казахстанские хоккеисты выиграли со счетом 4:1.

Следующий матч команда проведет 10 февраля против сборной Южной Кореи.

Ранее казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.

Напомним, вчера в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
08.02.2025, 09:33 48661

Казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине

Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин
Казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине
Фото: Минтуризма и спорта РК
Пекин. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда казахстанских велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин завоевали два серебра на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Казахстан открыл медальный зачет на Азиатских играх в ярком стиле. В эстафете микст на 2000 метров наша команда по шорт-треку завоевала серебро, продемонстрировав отличную скорость и слаженность. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Этот успех не только приносит первую награду Казахстану, но и задает высокий темп на играх", - подчеркнули в ведомстве.


Вторую серебряную медаль на зимних Азиатских играх завоевал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Минтуризма и спорта РК

Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана", - сообщили в министерстве.


Минтуризма и спорта РК

Напомним, вчера в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
07.02.2025, 20:29 53951

Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

Казахстанцы стали лучшими в эстафете среди смешанных команд
Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Фото: ДРС
Бангкок. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает пресс-служба НОК РК.

Казахстанские спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.

Золотую медаль стране принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьева.

Второе место заняла Япония, а Гонконг финишировал третьим.

Ранее казахстанцы завоевали две медали на мировом турнире по легкой атлетике.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВелоспортКазахстанЧА
07.02.2025, 18:25 53641

В Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры   

Торжественно зажжен огонь IX Зимних Азиатских игр
В Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры
Фото: gov.kz
Пекин. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в городе Харбин, расположенном на северо-востоке Китая, стартовали IX Зимние Азиатские игры, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Торжественно зажжен огонь IX Зимних Азиатских игр. Во время Парада государств на церемонии открытия Белой Азиады флаг Казахстана несли хоккеист национальной сборной Адиль Бекетаев и шорт-трекер Ольга Тихонова", - сообщили в министерстве.


В официальной церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Фото: gov.kz

Сегодня официально стартовала Азиатская зимняя Олимпиада. В течение следующей недели внимание любителей зимних видов спорта будет приковано к китайским городам Харбин и Ябули. Желаем нашим соотечественникам высоких результатов и поднятия синего флага на пьедестале почета", - заявил он.


Также сообщается, что впервые в истории Белой Азиады на церемонии открытия использовался искусственный интеллект, что сделало мероприятие уникальным.

Фото: gov.kz

Такой технологический подход ранее не применялся на подобных событиях", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в IX Зимних Азиатских играх, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули, принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:стартКитайАзиатские игры

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма? 

      Архив опросов