Минкультуры и спорта не отменяло спортивно-массовые мероприятия в Казахстане

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Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта (МКС) не отменяло спортивно-массовые мероприятия в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе ведомства.

В МКС при этом отметили, что такие решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при правительстве РК. Вместе с тем комиссия дала рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса.

На сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК, заключили в пресс-службе.

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