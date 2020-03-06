Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Велокоманда "Астана Про Тим" снимается с гонок из-за распространения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Команда "Астана Про Тим" снимается с гонок на 15-дневный период из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 . Начиная с сегодняшнего дня и до 20 марта, команда не будет участвовать ни в каких соревнованиях", - сообщается на сайте команды.

Отмечается, что это решение принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды.

Данной мерой мы решили защитить здоровье наших гонщиков и персонала, а также взять на себя ответственность перед обществом в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Конечно, мы бы предпочли участвовать во всех предстоящих гонках, но на данный момент главное - это безопасность. Впереди у нас долгий сезон с большим количеством важных гонок. Это было трудное решение, но мы должны защитить велосипедную семью, а также наши собственные семьи дома", - заявил генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Ввиду принятого решения "Астана Про Тим" не выступит в гонках Страде Бьянке, Париж - Ницца и Тиррено - Адриатико.

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