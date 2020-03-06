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Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - На сегодняшний день около 400 человек находятся на карантине из-за угрозы коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Минздраве Казахстана, медорганизации продолжают мониторинг здоровья граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19.

На карантине находятся по категории 1 "А" - 391 человек, на изоляции на дому по 1 "Б" категории - 601 человек", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, на 5 марта в РК госпитализировано 60 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории - 15 человек; по 2 категории - 25 человек; по 3 категории - 20 человек. Из их числа 18 человек уже выписаны.

Кроме того, 7515 человек взяты на мониторинг, из них на дистанционное наблюдение (обзвон 14 дней) по 2 категории - 2106 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дня) по 3 категории - 5409, снято по 2 и 3 категории 38 человек.

По данным Пограничной службы КНБ РК, с 1 по 4 марта через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из стран ЕАЭС - 992 623 человек. С 6 января по 4 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 456 человек.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

Минздрав напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

использовать спиртовые антисептики для рук;

избегать мест массового скопления людей;

избегать контакта с больными людьми;

В случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

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