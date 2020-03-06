Около 400 человек находятся на карантине из-за угрозы коронавируса в Казахстане

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Как сообщили в Минздраве Казахстана, медорганизации продолжают мониторинг здоровья граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19.
На карантине находятся по категории 1 "А" - 391 человек, на изоляции на дому по 1 "Б" категории - 601 человек", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, на 5 марта в РК госпитализировано 60 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории - 15 человек; по 2 категории - 25 человек; по 3 категории - 20 человек. Из их числа 18 человек уже выписаны.
Кроме того, 7515 человек взяты на мониторинг, из них на дистанционное наблюдение (обзвон 14 дней) по 2 категории - 2106 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дня) по 3 категории - 5409, снято по 2 и 3 категории 38 человек.
По данным Пограничной службы КНБ РК, с 1 по 4 марта через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из стран ЕАЭС - 992 623 человек. С 6 января по 4 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 456 человек.
В Минздраве также напомнили, что 23 февраля в РК вернулись четверо пассажиров японского лайнера Diamond Princess. С ними в стационар на карантин для обследования госпитализированы 20 граждан РК, прибывших тем же рейсом из Токио в Нур-Султан. Состояние здоровья удовлетворительное.
Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.
Минздрав напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- использовать спиртовые антисептики для рук;
- избегать мест массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
В случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.
Ранее сообщалось, что в авиаадминистрации Казахстана работает ситуационный центр по коронавирусу.
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