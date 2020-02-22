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Казахстанцы покинули лайнер Diamond Princess

21.02.2020, 16:02 9640
Казахстанцы покинули лайнер Diamond Princess
Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Все граждане Казахстана отпущены с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в Японии, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации посольства РК в Японии, сегодня еще двое наших граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио", - сообщили в пресс-службе МИД РК.


Все казахстанцы, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса. Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину.

Отмечается, что казахстанские дипломаты в Токио с первых дней поддерживали связь с нашими соотечественниками и оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь.

 

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