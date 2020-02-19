В числе казахстанцев на стоящем на карантине круизном лайнере Diamond Princess двое детей

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел рассказали о гражданах РК, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, передает Kazakhstan Today.





Посольство Казахстана в Японии постоянно находится в тесном контакте с нашими гражданами, находящимися на круизном лайнере "Diamond Princess". На сегодняшний день их состояние не вызывает тревоги, они не заражены коронавирусом. Но тем не менее наши соотечественники уже сдали анализы на наличие вируса", - сообщили в пресс-службе МИДа.





Как известно, корабль с 5 февраля находится на карантине, который должен завершиться 19 февраля. После завершения карантина и необнаружения вируса у наших граждан, последние могут быть выпущены с корабля. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на земле, когда они будут покидать круизный лайнер.









Скорее всего, у этих граждан, после того как они сойдут на сушу, не будет обнаружен вирус, они вернутся в Казахстан", - отметили в ведомстве.

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