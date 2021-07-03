На Олимпиаду в Токио готовятся отправиться 95 спортсменов из Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В состав казахстанской олимпийской сборной вошли 95 спортсменов. Игры откроются в Токио 23 июля, на них разыграют 339 комплектов медалей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Впервые Казахстан выступит в новых видах олимпийской программы - скалолазании и карате. Первыми в этих видах от РК на Игры отправятся скалолаз Ришат Хайбуллин, каратисты Асадилов, Ажиканов, Юлдашев и девушки Молдир Жанбырбай и Софья Берульцева, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Одним из лидеров сборной будет легкоатлетка Ольга Рыпакова, для которой эти Олимпийские игры станут четвертыми в карьере. На ее счету полный комплект олимпийских наград.

Мужская сборная по водному поло, единственная казахстанская команда в игровых видах спорта, выступит на Играх после восьмилетнего перерыва. Традиционно отличились боксёры, которые представлены девятью спортсменами во главе с Камшыбеком Кункабаевым. При этом мужская команда завоевала лицензии во всех восьми весовых категориях.

С отличием квалификационный период провел гимнаст Милад Карими - он один завоевал семь лицензий. В плавании Казахстан получил три лицензии, из которых две - у олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина.

Шпажист Руслан Курбанов стал одним из шести спортсменов, получивших континентальные квоты по индивидуальному рейтингу Международной федерации фехтования. Впервые со времен проведения Олимпийских игр в Афинах (2004) от Казахстана в групповой гонке выступят три велогонщика. Большой вклад в такой результат внес лидер команды Алексей Луценко. Три лицензии (спринт, омниум и кейрин) завоевали казахстанские велогонщики на треке, при этом лицензия на выступление в спринтерских видах является для Казахстана исторической - ранее казахстанские спортсмены никогда не были представлены в этой дисциплине на Олимпийских играх.

Спустя 20 лет трое казахстанцев вновь выступят на Олимпийских играх в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

Одиннадцать лицензий завоевали атлеты по видам борьбы, столько же - у казахстанских легкоатлетов, семь лицензий на счету теннисистов, шесть - в гребле на байдарках и каноэ. Дзюдоисты, среди которых и опытный Елдос Сметов, завоевали шесть лицензий по результатам рейтинговых турниров. Две лицензии у казахстанской команды в настольном теннисе, столько же в таеквондо и в гребном слаломе.

В настоящее время НОК ожидает результатов перераспределения лицензий в некоторых видах от международных федераций. Окончательные списки участников Олимпиады будут известны после 5 июля.

Знаменосцами Олимпийской команды Казахстана определены легкоатлетка, олимпийская чемпионка Лондона-2012, обладательница полного комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова и капитан национальной команды по боксу, двукратный призёр чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев.

Также сообщается, что большая часть делегации Казахстана отправится в Токио из Казахстана после двухнедельного карантина. Оргкомитет Токио-2020 и Международный олимпийский комитет принимают беспрецедентные меры по обеспечению охраны здоровья участников: ограничение передвижения спортсменов и других членов делегаций, значительное сокращение делегаций от НОКов и международных федераций, ежедневные ПЦР-тесты и постоянное отслеживание местонахождения участников Олимпийских игр посредством специальных мобильных приложений. Команда вылетит в Японию 16 июля чартерным рейсом.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля на Олимпийском стадионе Токио.

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