10.08.2024, 09:00 5701
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 10 августа.
Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 15-й соревновательный день, сообщает Olympic.kz.
В 12.30 состоится полуфинал по современному пятиборью среди женщин. Казахстан представляет Елена Потапенко.
В 14.56 Алишер Ергали выступит в предварительном раунде по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
В 19.00 состоятся предварительный раунд, полуфиналы и финал по брейкингу среди мужчин. За победу Казахстана поборется Амир Закиров.
В 20.19 Андрей Чугай примет участие в предварительном раунде по велоспорту на треке.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
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11.08.2024, 08:51 871
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 11 августа.
В заключительный день выступят два казахстанских спортсмена.
11.00 - Легкая атлетика, марафон, финал. Жанна Мамажанова.
14.00 - Вольная борьба. Алишер Ергали - Амир Али Азарпира (Иран).
На сегодня в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая; три серебряные; три бронзовые.
09.08.2024, 09:03 12056
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 14-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В 12.00 начнется квалификация по таеквондо среди мужчин до 80 килограммов. Казахстанец Батырхан Толеугали встретится с Исмаэлем Кулибали из Мали.
В 14.00 состоятся предварительные раунды по вольной борьбе до 125 килограммов. Казахстан представляет Юсуп Батырмурзаев.
В 15.40 Мария Бровкова и Руфина Искаковаид выступят в финале по гребле на каноэ.
Также в 16.00 пройдут полуфиналы по современному пятиборью. От Казахстана выступит Георгий Борода-Дудочкин.
В финале по легкой атлетике (10 000 метров) примет участие Дэйзи Джепкемей. Начало в 23.57.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
08.08.2024, 09:22 19506
Олимпийские игры - 2024: копилка сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными медалями
Фото: НОК РК
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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр - 2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.
Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.
Добавим, что теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы.
Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх - 2024 состоится 13-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта.
В 13.00 начнется квалификация по художественной гимнастике. Казахстан представляет Эльжана Таниева.
В 13.30 Мария Бровкова примет участие в предварительном раунде по гребле на каноэ.
Также в 14.00 в современном пятиборье состоится рейтинговый раунд (фехтование). Казахстан представляет Георгий Борода-Дудочкин. В 17.30 начнется рейтинговый раунд (фехтование) среди женщин. Выступит казахстанка Елена Потапенко.
Казахстанцы Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков выступят предварительном раунде по вольной борьбе (до 57 и 86 килограммов). Начало в 14.30.
Полуфиналы по вольной борьбе начнутся в 21.15.
В 15.35, 15.46, 15.54 состоятся 1/4 финала, полуфиналы и финал по спортивному скалолазанию. Казахстан представит Амир Маймуратов.
07.08.2024, 09:15 28246
Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.
В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.
В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).
В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.
В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.
Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).
В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).
В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.
Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.
Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
06.08.2024, 17:30 34336
Олимпийские игры - 2024: казахстанского легкоатлета дисквалифицировали
Спортсмен дисквалифицирован из-за фальстарта
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Представителя команды Казахстана по легкой атлетике Давида Ефремова дисквалифицировали на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он принял участие в утешительном раунде соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Атлет стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта", - проинформировали в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в НОК, Давид Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.
Напомним, на данный момент у Казахстана четыре медали Олимпиады: золото, серебро и две бронзы.
06.08.2024, 09:13 37566
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 11-й соревновательный день на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
Состоятся предварительные раунды и 1/4 финала по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). В них примут участие Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Предварительные заезды начнутся в 13.30, 1/4 финала в 16.50.
В соревнованиях на байдарке-двойке (500 метров (мужчины) предварительный раунд и 1/4 начнутся в 14.30 и 17.30. В них примут участие Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий.
Среди женщин предварительный раунд, 1/4 финала по гребле на каноэ-двойке начнутся в 14.00 и 16.20 соответственно. Казахстан представят Мария Бровкова и Руфина Искакова.
В утешительном раунде по легкой атлетике (110 метров с барьерами) в 13.50 примет участие Давид Ефремов.
В 00.14 начнется финал по легкой атлетике. В беге на 3000 метров с препятствиями примет участие Нора Джеруто.
В 14.07 и 21.15 состоятся предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе. В весе до 77 килограммов выступит Демеу Жадраев.
В 16.00 начнутся квалификационные соревнования по спортивному скалолазанию, в них примет участие казахстанец Амир Маймуратов.
Также в 01.02 состоятся полуфиналы в боксе среди женщин до 50 килограммов. В полуфинале казахстанка Назым Кызайбай встретится с Ву Ю из Китая.
На данный момент у Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
05.08.2024, 09:12 46491
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: olympic.kz
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Париж. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в нескольких видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В частности, в 12.00 начнутся соревнования среди смешанных команд (квалификация) по стендовой стрельбе. Казахстан представят Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. В 18.00 состоятся финальные раунды (за золото и бронзу).
В 15.50 Ольга Сафронова примет участие в утешительном раунде соревнований по легкой атлетике (200 метров (женщины). В 23.45 состоятся полуфиналы.
Кроме того, пройдут предварительные раунды и полуфиналы по греко-римской борьбе (до 60 килограммов).
Казахстан представит Айдос Султангали. Первую схватку он проведет с Жоломаном Шаршенбековым из Кыргызстана. Квалификационные раунды начнутся в 18.00, полуфиналы - в 00.00.
Предварительные раунды, полуфиналы по греко-римской борьбе (до 130 килограммов) начнутся в 18.00. Казахстанец Алимхан Сыздыков проведет первую схватку против Алина Чурариу из Румынии.
Напомним, одним из самых важных моментов прошедшего соревновательного дня стала победа Нурбека Оралбая в полуфинале ОИ. Боксер в этом раунде встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка. Оралбаю оставалось не сбавлять, довести поединок до победы, так как он владел преимуществом. В итоге это ему удалось. Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль. Он победил раздельным решением судей - 3:2. В финале казахстанец встретится с Александром Хижняком с Украины.
Также в финал вышла легкоатлетка Нора Джеруто. Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями.
В активе сборной Казахстана четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
04.08.2024, 16:30 54226
Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал Дополнено
Фото: instagram/olympickz
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка (...) Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Уточняется, что спортсмен победил раздельным решением судей - 3:2.
Дополнено 04.08.2024, 18.50
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай подвел итоги полуфинального боя в рамках Олимпиады - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Соперник был очень сильный. Он в первом туре выбил из соревнований Тохтарбека Танатхана из Китая. Тем не менее мои тренеры дали хорошую установку на поединок, и я полностью ее выполнил. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди финал, так что буду делать все возможное. Благодарен всем казахстанским болельщикам, которые поддерживают меня", - заявил боксер.
Ранее казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024.
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