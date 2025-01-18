17.01.2025, 18:15 2261
Отборочный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2028 могут провести в Казахстане
Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов
Фото: НОК
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуда Аль-Шаммари в ходе встречи с лидером РК Касым-Жомартом Токаев и президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамедом Юсефа Аль-Ману заявил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпиаде-2028, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, тяжелая атлетика имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.
Глава государства также отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.
В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.
В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.
Ранее сообщалось, что Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу.
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14.01.2025, 12:25 14811
Кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае
Фото: Olympic.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в ходе заседания правительства рассказал, кто будет представлять Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае, передает корреспондент агентства.
В программу зимних Азиатских игр включены 6 видов спорта: коньковые виды спорта, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, ски-альпинизм. Общая программа игр включает 11 дисциплин (...) Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей", - заявил министр.
В частности, по его словам, среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют наиболее высокие шансы:
- в биатлоне: призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов;
- в лыжных гонках: бронзовая призерка Универсиады 2023 года Надежда Степашкина;
- в конькобежном спорте: победительница 4 континентов 2023 года Надежда Морозова, серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Алтай Жардембекулы;
- в шорт-треке: бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев, серебряный призер чемпионата мира 2024 года Денис Никиша;
- в фристайл - акробатике наиболее перспективные: чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Шерзод Хаширбаев , бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Аяна Жолдас.
Также Ербол Мырзабосынов назвал имена флагоносцев сборной РК на играх.
Флагоносцами будут Адиль Бекетаев - мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 метров, а также Всемирной универсиады", - добавил он.
Министр подчеркнул, что за подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Также наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и Российской Федерации.
Ранее Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года.
13.01.2025, 21:11 18481
В Казахстане юных хоккеистов лишают любимого вида спорта
Фото: istockphoto.com
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились родители юных хоккеистов. На сегодня в стране наблюдается следующая тенденция, стремясь сократить количество легионеров и заменить их отечественными спортсменами, спортивные чиновники лишают детей мечты.
По всей стране дети, которые родились в Казахстане и постоянно проживают в Казахстане с рождения, но имеют гражданство других стран, лишились любимого вида спорта. Дети с 4-6 лет начали заниматься хоккеем с шайбой, посещали частные платные хоккейные клубы, форма, как и все поездки на соревнования оплачиваются родителями. Из бюджета не тратится ни копейки. Все эти клубы состоят в Казахстанской федерации хоккея, которая и проводит Чемпионаты РК. Все эти клубы участвуют в этом чемпионате. Многие клубы, имеют только эти игры за весь сезон. Но с этого года неожиданно детям с другим гражданством запретили участие в играх. Ранее, многие годы, такие дети принимали участие в Чемпионате. А следом последовали и мнения тренеров, что смысла тренироваться больше нет, ведь зачем, если больше нет возможности принимать участие в играх. В итоге дети оказались за бортом", - говорится в письме, поступившем в редакцию.
Обеспокоенные родители подчеркивают, что на таких детей бюджет не тратит ни копейки, они не играют за огромные зарплаты, а именно любят свой регион и свою команду.
Мы не спорим, что Национальные Сборные и Команды, которые представляют Казахстан должны состоять из граждан Республики! Но отбор в такие команды происходит не раньше 18 лет! А лишили возможности играть несовершеннолетних, которым 11-14 лет", - пишут родители.
Стоит отметить, что такие дети имеют упрощенный порядок получения гражданства, но из-за различных правил стран исхода это можно сделать только в 18 лет после совершеннолетия.
По словам родителей, ситуация касается многих регионов.
01.01.2025, 11:52 49116
Елена Рыбакина вывела Казахстан вперед в 1/4 финала United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина принесла Казахстану первое очко в четвертьфинальной игре против Германии на United Cup, сообщает пресс-служба ФТК.
Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла 80-ю ракетку мира Лауру Зигемунд - 6:3, 6:1.
Таким образом, команда Казахстана повела в счете - 1:0. Следующими на корт выйдут Александр Шевченко (78 АТР) и Даниэль Мазур (254 АТР).
30.12.2024, 13:46 58016
Команда Казахстана впервые вышла в четвертьфинал United Cup
Фото: ФТК
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда теннисистов Казахстана впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале United Cup, сообщает Федерация тенниса РК.
В четвертьфинал турнира команду вывела Елена Рыбакина. В заключительной игре группы "С" казахстанцы победили команду Греции.
Во второй игре дня Елена Рыбакина уверенно разобралась с Марией Саккари со счетом 6:4, 6:3. Ранее Александр Шевченко обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6 (7:0). Таким образом, казахстанская команда вышла в 1/4 финала с первого места", - сообщает ФТК.
1 января 2025 года казахстанская команда сыграет с победителем группы "E" (Китай, Бразилия и Германия, прошлогодний победитель турнира).
Ранее казахстанские теннисисты победили в первом матче турнира.
28.12.2024, 11:23 70676
Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup
Фото: НОК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по теннису одержала победу в первом матче на турнире United Cup, который в эти дни проходит в Австралии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В первой игре противостояния с Испанией Александр Шевченко потерпел поражение от Пабло Карреньо-Бусты. Затем Елена Рыбакина смогла сравнять счет, победив Джессику Манейро. В решающей третьей встрече Рыбакина и Шевченко обыграли дуэт Пабло Карреньо-Буста/Ивон Кавалье-Реймерс. Таким образом, Казахстан победил Испанию со счетом 2:1 и возглавил группу С, в которую также попала Греция", - говорится в сообщении.
Матч против теннисистов из Греции состоится 30 декабря.
Сборную Казахстана на турнире представляют Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.
В 1/4 финала пройдут победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Всего на United Cup выступают 18 сборных", - уточнили в НОК.
27.12.2024, 19:41 74211
Минтуризма презентовало форму сборной Казахстана на Азиатские игры 2025 года
Фото: НОК РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК представило официальную спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться на IX зимних Азиатских играх. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба ведомства.
При создании формы соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования.
Основные цвета - темно-синий и голубой - символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчеркивают чистоту и принцип спортивной справедливости. Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип IX зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального олимпийского комитета Казахстана", - сообщили в МТС РК.
Комплект включает утепленную куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары.
Как подчеркнули в Минтуризма, создание новой спортивной формы стало возможным благодаря поддержке спонсоров.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
24.12.2024, 17:13 85831
Информацию об уходе тренера Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола
В КФФ призвали доверять только официальным источникам
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию об уходе главного тренера национальной сборной РК по футболу Станислава Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола, передает корреспондент агентства.
Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - проинформировали в федерации.
В пресс-службе КФФ также призвали доверять только официальным источникам.
Напомним, Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу в июне 2024 года.
20.12.2024, 14:12 102561
Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики
Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта
Фото: Акорда
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда.
Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.
В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.
Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.
В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?