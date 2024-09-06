05.09.2024, 08:30 7531

Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями

Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу
Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями
Фото: Минтуризма и спорта РК
Париж. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам седьмого дня соревнований казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на XVII летних Паралимпийских играх.

Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место. Дастан Мукашбеков завоевал бронзу в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх. Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", - сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.


Минтуризма и спорта РК

Минтуризма и спорта РК

По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

 
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Теги:Спортмедалипаралимпийцы

новости по теме

06.09.2024, 08:22 1411

Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже

Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже
Фото: МТС РК
Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская парадзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр.

Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" - написал президент на своей социальной странице Х.


Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.

Кроме того, вчера Нурдаулет Жумагали выиграл серебро в соревнованиях по параплаванию. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.

Также вчера казахстанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по парапауэрлифтингу. Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.

Амир Муратбеков выступил в финале по параплаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.

Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.

 
05.09.2024, 08:57 6871

Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева

Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщила пресс-служба Акорды.

Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.


Напомним, Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место.

По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
 
02.09.2024, 16:16 18891

Ушел из жизни Александр Медведь

Чемпион умер на 87-м году жизни
Ушел из жизни Александр Медведь
Фото: wrestling.by
Минск. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь ушел из жизни, информирует пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда", - говорится в сообщении.


В федерации также выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

Александр Медведь родился 16 сентября 1937 года. Свою первую золотую олимпийскую медаль он завоевал в 1964 году в Токио, затем были победы на Олимпиадах в Мехико-1968 и Мюнхене-1972. За долгие годы спортивной карьеры Александр Медведь стал семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. За выдающиеся достижения он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, в 2001 был признан лучшим спортсменом Беларуси минувшего столетия, а в 2005 - лучшим борцом вольного стиля ХХ века в мире, отмечает БЕЛТА.

После завершения выступлений Александр Васильевич перешел на тренерскую работу, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе, возглавлял Белорусскую федерацию борьбы.
 
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Теги:ЧемпионБорьбасмерть
02.09.2024, 10:03 21356

Итоги четвертого дня соревнований на Паралимпиаде-2024

Серебряную медаль завоевал Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров
Итоги четвертого дня соревнований на Паралимпиаде-2024
Фото: Минтуризма и спорта РК
Париж. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана одна серебряная медаль. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта РК.

Пулевая стрельба

В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.

Параплавание

Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 метров. Спортсменка не смогла выйти в финал.

Паранастольный теннис

Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по паранастольному теннису со счетом 1:3, тем самым завершив выступление на Паралимпийских играх Париж-2024.

Напомним, первую медаль в копилку страны завоевал Еркин Габбасов в третий день Паралимпийских игр в Париже. В классе R1 Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров, набрал 247,7 очка и завоевал серебряную медаль.
 
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Теги:Спортмедалипаралимпийцы
31.08.2024, 16:16 34696

Казахстанский стрелок завоевал серебро Паралимпиады в Париже

Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат
Казахстанский стрелок завоевал серебро Паралимпиады в Париже
Фото: МТС РК
Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат - 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль, сообщает пресс-служба МТС РК.

Золото завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.

Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
 
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Теги:параигрыказахстанецмедаль
31.08.2024, 14:47 35791

Казахстанский стрелок вышел в финал Паралимпийских игр

Еркин Габбасов набрал 619,5 очка
Казахстанский стрелок вышел в финал Паралимпийских игр
Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями
Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.

В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров Еркин Габбасов набрал 619,5 очка в квалификационном раунде и вышел в финал.

Финал состоится 31 августа в 15.15 по времени Астаны.

Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
 
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Теги:Финалстрелокпараигры
30.08.2024, 20:12 42836

Казахстанские хоккеисты выиграли второй матч в рамках олимпийского отбора

Казахстан бьется за квоту в квартете D
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу во втором матче олимпийского отбора в Братиславе (Словакия). Казахстанские хоккеисты оказались сильнее Австрии, сообщает Olympic.kz.

Счет в матче был открыт в первом периоде. Отличился игрок нашей команды Дмитрий Бреус. Австрийцы отыгрались в третьем - забил Рафаэль Хербургер.

Усилиями Тамирлана Гайтамирова Казахстан вновь вышел вперед - 2:1. В итоге его шайба стала победной.

Добавим, что на Олимпиаду-2026 квалифицируются только победители групп. Казахстан бьется за квоту в квартете D, куда также входят Венгрия, Австрия, Словакия.

Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе. Их соперниками была команда из Венгрии.

Решающую встречу казахстанцы проведут 1 сентября против словаков.
 
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Теги:ХоккейОлимпиадаотбор
29.08.2024, 19:49 50091

Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе

Их соперниками была команда из Венгрии
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче олимпийского отбора, который проходит в Словакии, сообщает Olympic.kz.

На старте казахстанские хоккеисты встречались с соперниками из Венгрии. Противостояние завершилось победой казахстанцев со счетом 5:2.

Голами в составе команды Казахстана отметились Никита Михайлис (хет-трик), Максим Мухаметов и Дмитрий Бреус.

Добавим, что в пятницу, 30 августа, Казахстан проведет вторую игру. В качестве соперников выступят австрийцы.
 
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Теги:ХоккейОлимпиадаотбор

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