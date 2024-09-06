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05.09.2024, 08:30 7531
Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Париж. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам седьмого дня соревнований казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на XVII летних Паралимпийских играх.
Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место. Дастан Мукашбеков завоевал бронзу в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх. Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", - сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
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06.09.2024, 08:22 1411
Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже
Фото: МТС РК
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская парадзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр.
Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" - написал президент на своей социальной странице Х.
Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.
Кроме того, вчера Нурдаулет Жумагали выиграл серебро в соревнованиях по параплаванию. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.
Также вчера казахстанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по парапауэрлифтингу. Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.
Амир Муратбеков выступил в финале по параплаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.
Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.
05.09.2024, 08:57 6871
Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.
Напомним, Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место.
По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
02.09.2024, 16:16 18891
Ушел из жизни Александр Медведь
Чемпион умер на 87-м году жизни
Фото: wrestling.by
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Минск. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь ушел из жизни, информирует пресс-служба Белорусской федерации борьбы.
Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда", - говорится в сообщении.
В федерации также выразили соболезнования родным и близким чемпиона.
Александр Медведь родился 16 сентября 1937 года. Свою первую золотую олимпийскую медаль он завоевал в 1964 году в Токио, затем были победы на Олимпиадах в Мехико-1968 и Мюнхене-1972. За долгие годы спортивной карьеры Александр Медведь стал семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. За выдающиеся достижения он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, в 2001 был признан лучшим спортсменом Беларуси минувшего столетия, а в 2005 - лучшим борцом вольного стиля ХХ века в мире, отмечает БЕЛТА.
После завершения выступлений Александр Васильевич перешел на тренерскую работу, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе, возглавлял Белорусскую федерацию борьбы.
02.09.2024, 10:03 21356
Итоги четвертого дня соревнований на Паралимпиаде-2024
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Париж. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана одна серебряная медаль. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта РК.
Пулевая стрельба
В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.
Параплавание
Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 метров. Спортсменка не смогла выйти в финал.
Паранастольный теннис
Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по паранастольному теннису со счетом 1:3, тем самым завершив выступление на Паралимпийских играх Париж-2024.
Напомним, первую медаль в копилку страны завоевал Еркин Габбасов в третий день Паралимпийских игр в Париже. В классе R1 Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров, набрал 247,7 очка и завоевал серебряную медаль.
31.08.2024, 16:16 34696
Казахстанский стрелок завоевал серебро Паралимпиады в Париже
Фото: МТС РК
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Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат - 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль, сообщает пресс-служба МТС РК.
Золото завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.
Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
31.08.2024, 14:47 35791
Казахстанский стрелок вышел в финал Паралимпийских игр
Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями
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Париж. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.
В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров Еркин Габбасов набрал 619,5 очка в квалификационном раунде и вышел в финал.
Финал состоится 31 августа в 15.15 по времени Астаны.
Напомним, 29 августа в Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Казахстан на Паралимпийских играх в Париже представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.
30.08.2024, 20:12 42836
Казахстанские хоккеисты выиграли второй матч в рамках олимпийского отбора
Казахстан бьется за квоту в квартете D
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу во втором матче олимпийского отбора в Братиславе (Словакия). Казахстанские хоккеисты оказались сильнее Австрии, сообщает Olympic.kz.
Счет в матче был открыт в первом периоде. Отличился игрок нашей команды Дмитрий Бреус. Австрийцы отыгрались в третьем - забил Рафаэль Хербургер.
Усилиями Тамирлана Гайтамирова Казахстан вновь вышел вперед - 2:1. В итоге его шайба стала победной.
Добавим, что на Олимпиаду-2026 квалифицируются только победители групп. Казахстан бьется за квоту в квартете D, куда также входят Венгрия, Австрия, Словакия.
Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе. Их соперниками была команда из Венгрии.
Решающую встречу казахстанцы проведут 1 сентября против словаков.
29.08.2024, 19:49 50091
Казахстанские хоккеисты стартовали с победы на олимпийском отборе
Их соперниками была команда из Венгрии
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче олимпийского отбора, который проходит в Словакии, сообщает Olympic.kz.
На старте казахстанские хоккеисты встречались с соперниками из Венгрии. Противостояние завершилось победой казахстанцев со счетом 5:2.
Голами в составе команды Казахстана отметились Никита Михайлис (хет-трик), Максим Мухаметов и Дмитрий Бреус.
Добавим, что в пятницу, 30 августа, Казахстан проведет вторую игру. В качестве соперников выступят австрийцы.
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