Первые казахстанские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню в Париже

Фото: Olympic.kz

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Париж. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые казахстанские спортсмены благополучно добрались до Парижа, где в скором времени начнутся Олимпийские игры - 2024. В их числе сборная по стрельбе из лука, которая уже 25 июля выйдет на старт, сообщает Olympic.kz.





Олимпийская деревня построена в северном пригороде Парижа, а ее площадь составляет 52 гектара. Инфраструктура включает в себя 40 жилых домов, тренировочные корпусы, поликлинику, столовую и другие необходимые для комфортной жизни объекты.





Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать. Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Условия отличные, атмосфера олимпийская. Все красиво и уютно", - поделился первыми эмоциями один из лидеров команды Ильфат Абдуллин.





По его словам, жилые помещения также оставили приятное впечатление.





Отметим, что всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тысячи человек. Из них девять тысяч спортсменов. Сборную Казахстана представят 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта.